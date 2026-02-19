Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi

Kunal Nayyar svjetsku je slavu stekao kao Raj u "Teoriji velikog praska", a danas je poznat i po tome što anonimno donira novac obiteljima u potrebi te aktivno podupire humanitarne projekte.

Kunal Nayyar, zvijezda serije "Teorija velikog praska", posljednjih dana ponovno je u fokusu javnosti zbog jedne, naizgled skromne, navike.

U intervjuu za britanski The i Paper otkrio je da često noću anonimno pretražuje po GoFundMe kampanjama i, kad ga neka priča dotakne, jednostavno plati nečiji medicinski račun. Priča je postala viralna upravo zato što dolazi od čovjeka kojeg mediji procjenjuju kao vrlo imućnog, ali koji svoje donacije uglavnom drži podalje od reflektora.

Galerija 11 11 11 11 11

Kunal Nayyar - 7 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 14 Foto: Profimedia

Nayyar je rođen 30. travnja 1981. u londonskom Hammersmithu, u obitelji indijskih roditelja, no već s tri godine preselio se u Indiju i odrastao u New Delhiju. Pohađao je St. Columba’s School, gdje je, prema biografijama, bio i član školskog badmintonskog tima.

U SAD odlazi 1999. kako bi studirao financije na University of Portlandu. Upravo tamo se, uz studij "sigurne" struke, počeo ozbiljnije baviti glumom u studentskim predstavama i glumačkim radionicama. Nakon iskustva na American College Theater Festivalu u Kennedy Centeru odlučuje prelomiti, gluma postaje njegov glavni put te upisuje Temple University u Philadelphiji, gdje završava MFA iz glume.

Kunal Nayyar - 2 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 9 Foto: Profimedia

Prije televizijske eksplozije Nayyar se gradio i na kazališnim daskama, a kasnije je karijeru zacementirao ulogom Rajesha Raja Koothrappalija u CBS-ovu megahitu "Teorija velikog praska" (2007. – 2019.). Raj je tijekom 12 sezona izrastao u jednog od najomiljenijih likova serije s prepoznatljivom kombinacijom sramežljivosti, britkog humora i emotivnih slomova, koji su publiku redovito osvajali. Na vrhuncu popularnosti serije glumačka postava navodno je zarađivala i do milijun dolara po epizodi, a Nayyar je godinama bio među najbolje plaćenim TV glumcima prema Forbesovim listama.

Kunal Nayyar - 3 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 6 Foto: Profimedia

Nakon (i paralelno s) Rajem, Nayyar je širio repertoar: glasovno je poznat po liku Guy Diamonda u DreamWorksovu serijalu "Trolls", a posuđivao je glas i u drugim animiranim projektima.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Nove TV čeka prvo dijete: ''Veselim se svemu što dolazi...''

Posebno se istaknuo u ozbiljnijem tonu: u Netflixovoj kriminalističkoj drami "Criminal: UK" njegova uloga donijela mu je nominaciju za BAFTA TV za sporednu mušku ulogu, što je bila jasna potvrda da ga industrija vidi i izvan okvira sitcoma.

Od novijih projekata, pojavljivao se i u serijama poput "Suspicion", a od filmskih naslova ističe se i glavna uloga u ekranizaciji romana "The Storied Life of A. J. Fikry".

Kunal Nayyar - 10 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 13 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 16 Foto: Profimedia

Od 2011. godine u braku je s Nehom Kapur, bivšom Miss Indije. Njihovo vjenčanje u New Delhiju trajalo je više dana i bilo je veliko medijsko zanimanje – People je tada pisao o proslavi pred oko tisuću uzvanika.

Najsvježiji razlog zašto se Nayyar ovih dana masovno dijeli po društvenim mrežama upravo je njegova filantropija: kaže da voli anonimno plaćati medicinske troškove obiteljima preko GoFundMeja. Uz to, spominje se i da on i supruga podupiru stipendije (uključujući veze s njegovim sveučilištem) te pomažu udrugama za životinje jer su – kako kaže – veliki ljubitelji pasa.

Kunal Nayyar - 15 Foto: Profimedia

Kunal Nayyar - 11 Foto: Profimedia

U vremenu kad se o bogatstvu slavnih najčešće govori kroz luksuz i ekstravaganciju, Nayyar je pozornost privukao drugačije: pričom o tome da novac može biti sloboda, ali i alat da nekomu doslovno promijeniš život, bez potrebe da itko zna da si to učinio.

Kako danas izgleda Leonard, pogledajte OVDJE.

Koliko se promijenio Jim Parson, otkrijte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Skandal potresao monarhiju: Može li bivša vojvotkinja preživjeti novi udar?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

Pogledaji ovo Celebrity Što nakon uhićenja bivšeg princa? Optužba bi mogla značiti i doživotni zatvor

Pogledaji ovo Zanimljivosti Teška životna priča nove Survivor kandidatkinje: ''S 11 godina život mi se promijenio''