jedna se posebno proslavila

Bile su jedna od najpopularnijih ženskih grupa: Evo gdje su nakon raspada

Piše J. C., Danas @ 07:43
Fifth Harmony - 4 Fifth Harmony - 4 Foto: Profimedia

Od tinejdžerske senzacije nastale u talent showu do globalnih pop zvijezda koje su punile arene diljem svijeta – Fifth Harmony obilježile su jedno glazbeno desetljeće, a danas, godinama nakon raspada, svaka od njih vodi potpuno drugačiji, ali jednako zanimljiv život.

vijesti
Istraga nesreće na A3 u tijeku: Četvero stranih državljana stradalo na autocesti
Poginule dvije osobe
Novi detalji tragedije na A3, poznato stanje ozlijeđenih: "Jedino što ne znamo još..."
Jeftine državne stanove moći će kupovati i oni plaćom većom od 3500 eura
priuštivo stanovanje
Jeftini stanovi u Zagrebu prodavat će se za 2100 eura/m2, u Splitu i za manje: Evo tko će ih moći kupiti i s kolikom plaćom
Ekološki problem u zelenoj zoni Zagreba: "Ovdje živim 50 godina. Nikad nije bilo tako"
Problem u park šumi
Nestvarni prizori u centru grada: "Ovo je hazard za zdravlje"
show
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon''
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
Redatelj ''Svadbe'' Igor Šeregi u Dnevniku Nove TV
''ako plan ne prođe...''
Redatelj ''Svadbe'' za Dnevnik Nove TV otkrio detalje drugog nastavka filma koji obara sve rekorde!
zdravlje
Ciste na koži: Zašto nastaju i kada ih je potrebno ukloniti?
Evo koje vrste su najčešće
Ciste na koži: Zašto nastaju i kada ih je potrebno ukloniti?
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
Po preporuci fizioterapeuta
Vježbe za mršavljenje nogu i trbuha: 9 poteza koji oblikuju tijelo i ubrzavaju metabolizam
zabava
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
Jao...
Najgori poklon za Valentinovo: Doživjela podlu sačekušu i dobila što je zaslužila
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
Wow!
Ovo je autor najpoznatije fotografije na svijetu, a otkrio je kako mu je žao što ju nije bolje naplatio
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
Kineski znanstvenici tvrde
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
sport
Povijesna blamaža Talijana na hokejaškom turniru: Finci srušili niz olimpijskih rekorda
Pao niz rekorda
Povijesni potop Talijana na hokejaškom turniru: 38 godina nitko nije ovako teško stradao
Skandal potresao curling na ZOI-u: Teške optužbe prisilile federaciju na priopćenje
Bilo je svega
Skandal potresao hit-sport na ZOI-u: Teške optužbe prisilile federaciju na priopćenje
FOTO Sramotan prizor na Zimskim olimpijskim igrama: "Ovo je pogled plaćen 780 eura“
Podigla se prašina
FOTO Sramotan prizor na Zimskim olimpijskim igrama: "Ovo je pogled plaćen 780 eura“
tv
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Ucjene, osveta i socijalna služba pred vratima: Saznajte što donose nove epizode serije "Tajne prošlosti"
Kumovi: Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Koji sve dodatni problemi čekaju Macane doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Ucjene, izdaje i ponuda koja mijenja sve: Ne propustite što donose nove epizode serije "U dobru i zlu"
putovanja
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a niti sastojaka
Tako jednostavno...
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a ni sastojaka
Nestvaran prizor: Pogledajte kako izgleda podvodni vodopad
Predivan!
Nestvaran prizor: Pogledajte kako izgleda podvodni vodopad
novac
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
Nema mjesta panici
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
lifestyle
Ulična moda Zagreb u plisiranoj suknji i nabranim čizmama
I čizme od brušene kože
Plavuša iz centra Zagreba u suknji koja "viče" da je proljeće blizu, bit će popularna i ove sezone
Stela Rade na Dori 2026. u najlonkama u stilu tajica
I mini haljina sa šlepom
Stela Rade: Najlonke bez stopala za moćan nastup na Dori, a i manikura je spektakl za sebe
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
sve
Ulična moda Zagreb u plisiranoj suknji i nabranim čizmama
I čizme od brušene kože
Plavuša iz centra Zagreba u suknji koja "viče" da je proljeće blizu, bit će popularna i ove sezone
Povijesna blamaža Talijana na hokejaškom turniru: Finci srušili niz olimpijskih rekorda
Pao niz rekorda
Povijesni potop Talijana na hokejaškom turniru: 38 godina nitko nije ovako teško stradao
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon''
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
 
