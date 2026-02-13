Bile su jedna od najpopularnijih ženskih grupa: Evo gdje su nakon raspada

Od tinejdžerske senzacije nastale u talent showu do globalnih pop zvijezda koje su punile arene diljem svijeta – Fifth Harmony obilježile su jedno glazbeno desetljeće, a danas, godinama nakon raspada, svaka od njih vodi potpuno drugačiji, ali jednako zanimljiv život.

Kada su 2012. godine četiri mlade pjevačice i jedna tinejdžerica zakoračile na pozornicu The X Factor USA, malo tko je znao da će upravo Fifth Harmony postati jedna od najpopularnijih ženskih grupa desetljeća.

S hitovima poput ''Worth It'', ''Work From Home'' i ''BO$$'', osvojile su globalne ljestvice i srca fanova diljem svijeta.

Fifth Harmony

No nakon Camilinog odlaska 2016. te pauze grupe 2018., članice su krenule svojim putevima – u glazbi, ali i osobnim životima.

Camila Cabello

Camila Cabello

Najpoznatija članica Fifth Harmony, Camila Cabello, započela je solo karijeru još prije raspada grupe i postala globalna zvijezda s hitovima poput Havana i Senorita. Na osobnom planu, Camila je tijekom godina bila u nekoliko javnih veza – uključujući dugotrajnu vezu s kanadskim pjevačem Shawnom Mendesom, s kojim je imala intenzivan medijski praćen odnos. Nakon nekoliko prekida i ponovnih pokušaja, veza s Mendesom završila je 2023.

Camila Cabello

Trenutno Camila ljubavnu sreću nalazi s libanonsko-američkim poslovnim čovjekom Henryjem Juniorom Chalhoubom, s kojim je u vezi od 2024. i čiji su izlazak u javnost potvrdili početkom 2025. Osim toga, Camila je iskreno govorila o svom suočavanju s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OCD), što joj je pomoglo da podigne svijest o mentalnom zdravlju.

Normani

Normani Kordei

Normani Kordei nastavila je graditi karijeru kao solo umjetnica, objavivši album Dopamine te surađivala s velikim imenima u industriji. Na privatnoj strani života, Normani je u dužoj vezi s NFL igračem DK Metcalfom. Iako se suočila s teškim trenucima zbog rasističkog zlostavljanja na društvenim mrežama tijekom ranijih faza karijere, Normani je to prevladala i danas koristi svoju platformu i utjecaj za pozitivne promjene, uključujući i humanitarni rad vezan uz Američko društvo za borbu protiv raka.

Normani Kordei

Ally Brooke

Ally Brooke

Ally Brooke nastavila je glazbenim putem, ali i izvan njega gradila vlastitu publiku nastupima i pojavljivanjima u medijima. Dugogodišnja veza s Willom Braceyjem pretvorila se u brak – Ally i Will vjenčali su se 3. svibnja 2025. godine nakon što im je zaruke okrunilo zajedničko desetljeće veze.

Zanimljivo je da je Ally – iako javna figura – nekoliko puta otvoreno govorila o svojoj vjeri i odluci da ostane djevica do braka, što je postalo tema medijskih intervjua i izražava joj želju da živi život usklađen sa svojim vrijednostima.

Ally Brooke

Dinah Jane

Dinah Jane

Dinah Jane, najmlađa članica originalne postave, posljednjih godina je gradila svoju solo glazbu, uključujući EP-e koji odražavaju njezine polinezijske korijene. Nakon kratke pauze zbog pandemije i osobnih izazova, vratila se s nekoliko singlova i intenzivnije radi na glazbenom izrazu.

Privatno je Dinah privržena obiteljskim vrijednostima i često ističe povezanost s obitelji i zajednicom kao važan dio svog identiteta. Prema dostupnim izvorima, trenutno živi privatnim životom i fokusirana je na karijeru, bez javno potvrđenih veza.

Dinah Jane

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui

Lauren Jauregui izgradila je prepoznatljivu solo karijeru, često naglašavajući vlastite vrijednosti i identitet kroz glazbu i društveni aktivizam. Lauren je otvoreno biseksualna, a kroz svoje pjesme i javne nastupe promiče LGBTIQ+ vidljivost i prava, što joj je donijelo i priznanja među fanovima i zajednicama.

Na privatnoj razini, Lauren ostaje tajanstvena – radije ističe svoje kreativne projekte nego stup u medijske naslove zbog veze, ali jasno je da je fokusirana na vlastiti razvoj i izražavanje kroz glazbu.

Lauren Jauregui

Nakon sedmogodišnje pauze, četiri članice (bez Camile) iznenadile su fanove nastupom na koncertu Jonas Brothersa u Dallasu 31. kolovoza 2025., čime su potaknule val nostalgije i spekulacija o mogućem trajnijem povratku na scenu. Camila, iako nije sudjelovala uživo, podržala je bivše kolegice emotikonima na društvenim mrežama, pokazujući da među njima i dalje postoji međusobno poštovanje.

Fifth Harmony

