Na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu pale zaruke: ''Prošao sam 1350 km da zaprosim djevojku''

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu obilježio je dirljiv trenutak koji je raznježio tisuće okupljenih – usred večeri ispunjene emocijama pala je i prosidba.

Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Gradskoj sportskoj dvorani Pecara u Širokom Brijegu dogodio se vrlo emotivan i romantičan trenutak koji su brojni posjetitelji zabilježili svojim kamerama.

Tijekom izvođenja hita ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'', mladić po imenu Filip iskoračio je na binu, kleknuo pred svoju djevojku Mateu i pred punom dvoranom je zaprosio. Matea je, naravno, s oduševljenjem pristala, a dvorana je eruptirala u pljesak i ovacije.

"Prošao sam 1350 km zbog Thompsonovog koncerta i da zaprosim djevojku", rekao je Mateo, rodom iz Jajca, zahvalio se Thompsonu pa kleknuo i zaprosio djevojku koja je, naravno, pristala.

Zaruke na Thompsonovom koncertu - 4 Foto: Instagram

Zaruke na Thompsonovom koncertu - 3 Foto: Instagram

Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 3 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Njihov emotivni trenutak ubrzo je postao jedan od najgledanijih video isječaka s ovog događaja na društvenim mrežama.

Zaruke na Thompsonovom koncertu - 2 Foto: Instagram

Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 2 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Thompson je publici u Širokom Brijegu, gradu u kojem tradicionalno okuplja veliki broj fanova, priredio nezaboravnu večer uz svoje najveće hitove, a ova prosidba dodatno je podigla emocije među prisutnima.

Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 1 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell

Fotografije je podijelio i na svojim društvenim mrežama.

