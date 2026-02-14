Na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu pale zaruke: ''Prošao sam 1350 km da zaprosim djevojku''

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu obilježio je dirljiv trenutak koji je raznježio tisuće okupljenih – usred večeri ispunjene emocijama pala je i prosidba.
Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Gradskoj sportskoj dvorani Pecara u Širokom Brijegu dogodio se vrlo emotivan i romantičan trenutak koji su brojni posjetitelji zabilježili svojim kamerama.3 vijesti o kojima se priča bio je očev ponos Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca baš neukusno Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić još jedna avantura Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom
Tijekom izvođenja hita ''Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'', mladić po imenu Filip iskoračio je na binu, kleknuo pred svoju djevojku Mateu i pred punom dvoranom je zaprosio. Matea je, naravno, s oduševljenjem pristala, a dvorana je eruptirala u pljesak i ovacije.
"Prošao sam 1350 km zbog Thompsonovog koncerta i da zaprosim djevojku", rekao je Mateo, rodom iz Jajca, zahvalio se Thompsonu pa kleknuo i zaprosio djevojku koja je, naravno, pristala.
Zaruke na Thompsonovom koncertu - 4 Foto: Instagram
Zaruke na Thompsonovom koncertu - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaspati u kući Hermione ili hobitskoj rupi? U ovom selu snovi postaju stvarnost!
Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 3 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell
Njihov emotivni trenutak ubrzo je postao jedan od najgledanijih video isječaka s ovog događaja na društvenim mrežama.
Zaruke na Thompsonovom koncertu - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Ni drugo polufinale Dore nije prošlo bez kritika na internetu: ''Preživjeli smo...''
Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 2 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell
Thompson je publici u Širokom Brijegu, gradu u kojem tradicionalno okuplja veliki broj fanova, priredio nezaboravnu večer uz svoje najveće hitove, a ova prosidba dodatno je podigla emocije među prisutnima.
Koncert Thompsona u Širokom Brijegu - 1 Foto: Denis Kapetanovic/Pixsell
Fotografije je podijelio i na svojim društvenim mrežama.
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Jedna od najseksipilnijih žena današnjice u donjem rublju napravila kaos usred trgovine!
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju
Pogledaji ovo Celebrity Nastup velikog povratnika na glazbenu scenu ne prestaje se komentirati: "Kao anđeo s neba..."