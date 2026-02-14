Pretraži
pogledajte video!

Na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu pale zaruke: ''Prošao sam 1350 km da zaprosim djevojku''

Piše J. C., Danas @ 08:39 Celebrity komentari
Zaruke na Thompsonovom koncertu - 1 Zaruke na Thompsonovom koncertu - 1 Foto: Instagram

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu obilježio je dirljiv trenutak koji je raznježio tisuće okupljenih – usred večeri ispunjene emocijama pala je i prosidba.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu pala prosidba
pogledajte video!
Na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu pale zaruke: ''Prošao sam 1350 km da zaprosim djevojku''
Želite li boraviti u apartmanu uređenom po svijetu Harryja Pottera?
kako čarobno!
Zaspati u kući Hermione ili hobitskoj rupi? U ovom selu snovi postaju stvarnost!
Holly Young uhvaćena na plaži: U žutom badiću snimala selfie u hladu stijena
Selfie u hladu
Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju
Komentari na drugo polufinale Dore 2026.
''Što se događa?''
Ni drugo polufinale Dore nije prošlo bez kritika na internetu: ''Preživjeli smo...''
Reakcije na nastup Marka Kutlića u polufinalu Doru
"Jedan je Marko Kutlić"
Nastup velikog povratnika na glazbenu scenu ne prestaje se komentirati: "Kao anđeo s neba..."
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
Maja Šuput raznježila je pratitelje objavom četverogodišnjeg Blooma
još jedna avantura
Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom
Objava Martine i Islamela Hadžića potaknula nagađanja
''Kako ste preslatki''
Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!
Joško Vlašić o razvodu kćeri Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta
''Braka više nema''
Otac Blanke Vlašić o kćerinu razvodu od belgijskog novinara: ''Službeno su razvedeni od...''
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Marko Perković Thompson i drugu večer zaredom ispunio je Dvoranu mladosti u Rijeci 3
baš lijepo
Fanovi Thompsona s nastupa u Rijeci nosit će posebnu uspomenu, ovo je sve oduševilo!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ustavni sud odbio Mišićevu inicijativu zbog vladine organizacije dočeka rukometaša
PISAO IM SDP-OVAC
Stigao odgovor Ustavnog suda oko Thompsona i dočeka rukometaša
Kod Draganića policija provlači čitav promet s A1 u smjeru mora: Tvrde da je rutinska kontrola
Nastala velika gužva
Promet na A1 preusmjeravao se na odmorište: "Temeljna i vojna policija pregledavaju kombi vozila"
Drama u Zagrebu: Izbila tučnjava na ulici, muškarcu pozlilo tijekom policijskog postupanja. Umro je
reanimirali ga
Drama u Zagrebu: Izbila tučnjava na ulici, muškarcu pozlilo tijekom policijskog postupanja. Umro je
show
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
Maja Šuput raznježila je pratitelje objavom četverogodišnjeg Blooma
još jedna avantura
Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom
zdravlje
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Lijekovi ne djeluju
Ovaj parazit ima trećina ljudi, a znanstvenici tek sada shvaćaju koliko je opasan!
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Ovaj kviz traži znanje, ali i trikove koje koriste najbolji kvizaši
Pokažite što znate!
Ovaj kviz traži znanje, ali i trikove koje koriste najbolji kvizaši
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Urnebesno
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
sport
Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A!
MAJSTOREEE!
VIDEO Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A! Prošetao im se kroz obranu, poput Messija
ZOI: Legović želi pomak u dohvatnoj utrci, Crnković opet razočaran skijama
"Ispalo je najgore"
Hrvatski olimpijac razočaran skijama: "Dao sam ih Slovencima na test..."
Umro je Adriano Darrer (26), nekadašnji mladi futsal reprezentativac Hrvatske
počivao u miru!
Umro je Adriano Darrer (26), nekadašnji mladi futsal reprezentativac Hrvatske
tv
Survivor: Peta sezona "Survivora" stiže na Novu TV!
USKORO
Peta sezona "Survivora" stiže na Novu TV!
Kumovi: Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
KUMOVI
Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
KUMOVI
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
putovanja
Kada znamo da je meso pečeno?
Mali trik
Pomagalo koje radi čuda: Savršeno ispecite meso baš svaki put
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a niti sastojaka
Tako jednostavno...
Lažne kremšnite: Božanstveno kremast kolač za koji vam ne treba puno truda, a ni sastojaka
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
novac
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
Nema mjesta panici
Alarm zbog praznih skladišta? Evo zašto Hrvatska nikad neće ostati bez plina
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Izdanje Sanje Musić Milanović za posjet Gruziji
POSLOVNA ELEGANCIJA
Izdanje Sanje Musić Milanović pun je pogodak, jedan detalj čini ga modno odvažnim
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
sve
Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A!
MAJSTOREEE!
VIDEO Luka Modrić zabio za pobjedu Milana u Serie A! Prošetao im se kroz obranu, poput Messija
Erdoan Morankić je sin glazbenika Armana Morankića
bio je očev ponos
Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca
Izdanje Sanje Musić Milanović za posjet Gruziji
POSLOVNA ELEGANCIJA
Izdanje Sanje Musić Milanović pun je pogodak, jedan detalj čini ga modno odvažnim
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene