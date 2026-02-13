Fanovi Dore podijeljeni oko nastupa Slovenke s hrvatskom putovnicom: "Što se ovdje dogodilo?"

Dora se pratila i na društvenim mrežama, a među najkomentiranijima je bila jedna od najvećih favoritkinja Zevin, koja nije oduševila fanove Eurosonga.

Nakon uzbudljive prve polufinalne večeri Dore, u kojoj je odabrano osmero izvođača koji su izborili svoje mjesto u velikom finalu, pozornost se okrenula prema drugoj polufinalnoj večeri.

Pred publikom je bila još jedna večer ispunjena glazbom i iščekivanjem uz 12 novih nastupa, od kojih će samo najbolji izboriti prolazak dalje. Borba za finale se nastavlja, a večeras ćemo saznati tko će se pridružiti već odabranim finalistima u završnici ovogodišnje Dore.

Zevin - 2

Zevin

Fanovi Eurosonga uvelike su iščekivali nastup Slovenke s hrvatskom putovnicom Zevin, koja je s pjesmom "My Mind" jedna od favoritkinja samog natjecanja. Nastup je obilovao bojama, šarenim kostimima i narodnim motivima. Međutim, njezin nastup nije dočekan s velikim oduševljenjem na društvenim mrežama.

Zevin

Zevin - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Korisnici X-a pohrlili su na tu platformu te su otkrili da nisu zadovoljni njezinim nastupom.

so sorry to zevinators #dora2026 — sтevan ⚕️🧼 / тrampolina (@ImStevan) February 13, 2026



Its a qualifier, for sure

Some of those vocals were 😬

The staging wasn’t that bad actually i expected worse #Dora2026 — Szymon 🇵🇱🌻 | 🇱🇹🇺🇦 (@Deganti__Zemele) February 13, 2026

Devin rasturio Zevin, a svi hajpali na nju #Dora2026 — OptimiST(ica) - opet ste me ubili (@SToptimiST) February 13, 2026

Zevin, girl... What's this? My mind is a bop but a disaster live 😭#Dora2026 — Lúcia (@eurovisiontuga) February 13, 2026

i mean better than rehearsal but still not good #Dora2026 — 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 13, 2026

As much I love Zevin and the song I have to mute this #Dora2026 pic.twitter.com/ZJrrCi8bL3 — Jenny 🦖 | Dora week (@dinovdje) February 13, 2026

Okej, možda im tonac objasni kak se mora dežat mikrofon, ali ga ne slušaju? #dora2026 — cactus_panda (@cactus_panda25) February 13, 2026

Zevin will qualify to final 100% but idk what will happen on Sunday #Dora2026 — 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 13, 2026

I'm sorry but why enter a competition where you have to sing live when you clearly cant sing live... I dont understand... my mind was so good in studio, a huge shame #Dora2026 — Jake Newman 0️⃣🎺🔥🍺🇬🇧 (@zjermenjoyer69) February 13, 2026

Zevin. Vokali su... nema ih. Al kako pisma ide mislim si... jel nam trebaju? Atak na čula #Dora2026 — davorka 🌹🔥 (@davorka92) February 13, 2026

Inace optuzim tonca al ovde ni tonac ne moze toliko zeznit #dora2026 — Croatian Sensation (@AnamariaSkaro) February 13, 2026

Bože, kakvo je ludilo ova pesma My Mind od Zevin, pogotovu kad krenu trube, nastup kida, ali nažalost mislim da zbog vokalne izvedbe ne ide u Beč. Šteta, jer ovu pesmu je nemoguće i izvoditi baš bez ikakvih efekata a ako vokalista nije odličan, ukupan paket nije dobar. #Dora2026 — chérie ✨ (@MissMaCherie) February 13, 2026

missed like 60% of my mind but did i really miss anything guys be honest with me #Dora2026 — Johanna (@SurpriseDimples) February 13, 2026

Zevin really pulled all the spots for a memorable performance. It had neon colors, funny choreography, random meme visuals, neon colors and hilarious acting skills, with Balkan trumpets wrapped up in it as well. Her singing could've been better,but for this song-it fit. #Dora2026 — Minnie |🇧🇦🇲🇪🇷🇸🇳🇴🏳️‍🌈✨️ (@MinnieThePotato) February 13, 2026

"Volim Zevin, ali morala sam smanjiti ton", "Zevin sestro", "Inače optužim tonca, al ovdje ni tonac ne može toliko zeznuti", "Isprike Zevinatorima", može se naći na bivšem Twitteru.

Ipak, na Instagramu se mogu naći i pozitivniji komentari.

"Jedina shvatila suštinu festivala, tako da ćutite ostali", "Može popraviti vokaze do svibnja", "Meni je ovo bilo pozitivno iznenađenje", "Kakvo lijepo iznenađenje!", "Zagreb 2027.", "Hrvatska, molim te da izabereš ovo", "Pojela i nije ostavila mrvice", pišu na Instagramu.

