Nastup velikog povratnika na glazbenu scenu ne prestaje se komentirati: "Kao anđeo s neba..."

Korisnici društvenih mreža bili su puni hvale na račun Marka Kutlića, koji se nastupom na Dori na velika vrata vratio na glazbenu scenu.

Popunjena su sva mjesta u velikom nedjeljnom finalu hrvatskog izbora za Eurosong Dora 2026. Iza nas je drugo polufinale u kojem je odabrano preostalih osmero izvođača.

Pred publikom je bila još jedna večer ispunjena glazbom i iščekivanjem uz 12 novih nastupa, a jedno od mjesta zauzeo je Marko Kutlić s pjesmom "Neotuđivo".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Brooklyn Beckham razmeće se luksuzom: Zapanjit će vas cifra koju je iskeširao samo za jednu bocu vina

Sve o drugom polufinalu pročitajte OVDJE.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako se fanovi zagrijavaju uoči Thompsonova koncerta u Širokom Brijegu

Veliki povratnik na domaću glazbenu scenu s razlogom se smatrao jednim od najvećih favorita ovogodišnjeg natjecanja. Njegov emotivni nastup uz četiri prateće pjevačice mnogima je izmamio suze na oči, a i inače strogi eurovizijski fanovi će se složiti kako bi ga mogli gledati u Beču.

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Korisnici X-a uglavnom su komentirali njegove vokalne sposobnosti.

Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić bože 😍#Dora2026 — anxy ✨ (@aniciuss) February 13, 2026

marko kutlić taking those bad sound mixing allegations and saying watch this 😏 #dora2026 — Johanna (@SurpriseDimples) February 13, 2026

Marko.. Toliko pitanja iman. Zašto ova brada? Ta tetovaža? Ova pisma??? Još bos... #dora2026 — iva (@britneysavedme) February 13, 2026

Glasajte za Marka, pesma srednja žalost, ali bar ne pokrivamo uši dok peva. #Dora2026 — Ivanchic (@tekic700) February 13, 2026

I know the fandom hates this song but I like it a lot and Marko has an incredible voice and is an amazing singer and that performance is beautiful.



I know this wouldn't do anything in esc but I love this #Dora2026 — Jenny 🦖 | Dora week (@dinovdje) February 13, 2026

Da mi je netko prije par mjeseci rekao da ce mi Marko Kutlic bit među boljim pjesmama ne bih mu vjerovala, but here we are #Dora2026 — ✨ (@TaeTaeChimChim) February 13, 2026

"Zgodan je", "Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić, Bože", "Marko Kutlić je čuo kritike o lošem miksu zvuka i rekao "A sad gledajte"", "Ajme taj glas. On je meni kao pali anđeo s neba, "Sjajan nastup bravooo", "Isto kao i kod Stele, bila sam skeptična oko nastupa pošto je pjesma laganica, ali mi je bio baš dobar i ugodno me iznenadio", "Kao uvijek, najbolji", "Jedan je Marko Kutlić", pišu na bivšem X-u i Facebooku.

Marko Kutlić Foto: Josip Bandic / CROPIX

Bilo je i onih koji su ga uspoređivali s prošlogodišnjim predstavnikom Srbije Princom.

Marko Kutlić i Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

Kako se komentirao nastup Stele Rade, pročitajte OVDJE.

Kako se komentirao nastup Zevin, pročitajte OVDJE.

Sada su poznati svi finalisti Dore, a u anketi OVDJE nam recite tko bi trebao predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Mikaela Shiffrin objasnila kako je ostala bez pola obrve baš prije Olimpijskih igara

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom

Pogledaji ovo Celebrity Poznati su svi finalisti Dore, tko je vaš favorit za pobjedu?