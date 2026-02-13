Nastup velikog povratnika na glazbenu scenu ne prestaje se komentirati: "Kao anđeo s neba..."

Korisnici društvenih mreža bili su puni hvale na račun Marka Kutlića, koji se nastupom na Dori na velika vrata vratio na glazbenu scenu.
Pred publikom je bila još jedna večer ispunjena glazbom i iščekivanjem uz 12 novih nastupa, a jedno od mjesta zauzeo je Marko Kutlić s pjesmom "Neotuđivo".
Sve o drugom polufinalu pročitajte OVDJE.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Veliki povratnik na domaću glazbenu scenu s razlogom se smatrao jednim od najvećih favorita ovogodišnjeg natjecanja. Njegov emotivni nastup uz četiri prateće pjevačice mnogima je izmamio suze na oči, a i inače strogi eurovizijski fanovi će se složiti kako bi ga mogli gledati u Beču.
Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Korisnici X-a uglavnom su komentirali njegove vokalne sposobnosti.
Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić bože 😍#Dora2026— anxy ✨ (@aniciuss) February 13, 2026
marko kutlić taking those bad sound mixing allegations and saying watch this 😏 #dora2026— Johanna (@SurpriseDimples) February 13, 2026
Marko.. Toliko pitanja iman. Zašto ova brada? Ta tetovaža? Ova pisma??? Još bos... #dora2026— iva (@britneysavedme) February 13, 2026
Glasajte za Marka, pesma srednja žalost, ali bar ne pokrivamo uši dok peva. #Dora2026— Ivanchic (@tekic700) February 13, 2026
I know the fandom hates this song but I like it a lot and Marko has an incredible voice and is an amazing singer and that performance is beautiful.— Jenny 🦖 | Dora week (@dinovdje) February 13, 2026
I know this wouldn't do anything in esc but I love this #Dora2026
Da mi je netko prije par mjeseci rekao da ce mi Marko Kutlic bit među boljim pjesmama ne bih mu vjerovala, but here we are #Dora2026— ✨ (@TaeTaeChimChim) February 13, 2026
"Zgodan je", "Kakav glas ima ovaj Marko Kutlić, Bože", "Marko Kutlić je čuo kritike o lošem miksu zvuka i rekao "A sad gledajte"", "Ajme taj glas. On je meni kao pali anđeo s neba, "Sjajan nastup bravooo", "Isto kao i kod Stele, bila sam skeptična oko nastupa pošto je pjesma laganica, ali mi je bio baš dobar i ugodno me iznenadio", "Kao uvijek, najbolji", "Jedan je Marko Kutlić", pišu na bivšem X-u i Facebooku.
Marko Kutlić Foto: Josip Bandic / CROPIX
Bilo je i onih koji su ga uspoređivali s prošlogodišnjim predstavnikom Srbije Princom.
Marko Kutlić i Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX
