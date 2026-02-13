Ni drugo polufinale Dore nije prošlo bez kritika na internetu: ''Preživjeli smo...''

Fanovi Dore i Eurosonga i u petak su pratili naš izbor za Pjesmu Eurovizije, a na društvenim mrežama mogli su se naći raznoliki komentari.

Popunjena su sva mjesta u velikom finalu hrvatskog izbora za Eurosong Dora 2026. Iza nas je drugo polufinale u kojem je odabrano preostalih osmero izvođača.

U večeri punoj glazbe i uzbuđenja hrvatska publika je putem telefonskih poziva i SMS-ova odlučila kako su se u finale plasirali Sergej, Devin Juraj, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Devin Juraj i Lara Demarin Foto: Darko Tomas / CROPIX

Lana Mandarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

Još ranije u finale su se kvalificirali Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, Toma, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Iako se paralelno s Dorom održavao i grčki izbor za Eurosong, fanovi Dore i Eurosonga u velikom su broju pratili naše natjecatelje, a komentari na društvenim mrežama nisu razočarali.

Ritam Noir Foto: Darko Tomas / CROPIX

Irma Foto: Darko Tomas / CROPIX

Sergej Foto: Darko Tomas / CROPIX

Bilo je i onih koji su ponovno komentirali rad tehničara za zvuk, neki su i sami najavili prijavu za Doru, a nekima su se svidjeli zgodni plesači jedne od natjecateljica.

Nakon sveg ovog ja moram raspraviti sam sa sobom šta točno nije u redu u mojoj glavi da gledam Doru — GLZR (@glazeface) February 13, 2026

nisam gledo obje večeri dore jer sam bio zaposlen i zaboravio al sumnjam da sam ikaj puno propustio #dora2026 pic.twitter.com/OhA1QYByYX — ministar prostornog uređenja (@napornaosoba) February 13, 2026

pošto sam profi u falširanju, sledeće godine se prijavljujem na #dora2026 pic.twitter.com/R7Ny8Bmbs1 — Adrianošević (@adrianosevic) February 13, 2026

"Pošto sam profi u falširanju, sljedeće godine se prijavljujem na Doru", "Preživjeli drugu večer!", "Jedva čekam da čujem večerašnje vokalne gigante na #Dora2026 tj. na Falšoviziji", "Aplicirajte s pjesmama koje možete pjevati uživo", "Nisam gledao obje večeri Dore jer sam bio zaposlen i zaboravio, ali sumnjam da sam ikaj puno propustio", "Al' ozbiljno, daj si olakšajte posao, Dora komisijo. Sljedeće godine slobodno recite: evo, ovo je 6 kandidata - birajte. Jer stvarno, od ovih 24, otprilike 6 je dovoljno kvalitetno i zanimljivo za pozornicu", stoji među mnogim komentarima koje možete pogledati u nastavku.

Al ozbiljno, daj si olakšajte posao, Dora komisijo. Sljedeće godine slobodno recite: evo, ovo je 6 kandidata - birajte. Jer stvarno, od ovih 24, otprilike 6 je dovoljno kvalitetno i zanimljivo za #dora2026 pozornicu. — Matea (@Kocka_) February 13, 2026

Ne kontam ovo miksanje hrvatskog i engleskog (koji ne zvuci dobro ali okej to je tema za drugi put)



Ne mozes jednom guzicom na dvije stolice ODLUCI SE #dora2026 pic.twitter.com/fiY2AdAHWW — petra (@petraphobic) February 13, 2026

Questi sono i mostri che ti tormentano e non ti fanno sentire al sicuro? #Dora2026 — 𝐋𝐮𝐝𝐨 | 50% (@__ghanneliuss_) February 13, 2026

Did they fix the sound quality for this semi? It was much better than yesterday #Dora2026 — Yarny (@Yarny09) February 13, 2026

Zadnja dva nastupa nisam stigao komentirati jer su naresci dosli na stol. A i nisu vrijedni komentiranja. #dora2026 — Pece Acev (@PeceAcev) February 13, 2026

Ljudi komentiraju da je do tonaca. Kako Stela Rade onda super zvuči? Cura se pripremila 👏👏 #Dora2026 — ThatsMyOpinion (@ThatsMyOp1nion) February 13, 2026

#Dora2026 is a mess but let me tell you something about all these male croatian dancers… 🔥

Anyway .. Lana FTW! pic.twitter.com/aWuVTC5cCr — Kingzz🪼 (@AlexanderBasss) February 13, 2026

she’s giving festivali i këngës #dora2026 — nipplepeople fan 📀 (@zzzjerm) February 13, 2026

Jedva čekam da čujem večerašnje vokalne gigante na #Dora2026 tj. na Falšoviziji 🔥 — secerni.papica (@secernipapica) February 13, 2026

Hrvati odlucili da ih ne zanima sta je dobro za ESC, već glasaju za one koji znaju da ubodu ton. #dora2026 — Ivanchic (@tekic700) February 13, 2026

