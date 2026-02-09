Ovo je drugih osmero finalista koje ćemo gledati u velikoj završnici Dore!

Nakon druge polufinalne večeri poznato je još osam finalista koji su izborili svoje mjesto u završnici Dore.

Popunjena su sva mjesta u velikom nedjeljnom finalu hrvatskog izbora za Eurosong Dora 2026. Iza nas je drugo polufinale u kojem je odabrano preostalih osmero izvođača.

U večeri punoj glazbe i uzbuđenja hrvatska publika je putem telefonskih poziva i SMS-ova odlučila kako su se u finale plasirali Sergej, Devin Juraj, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić.

Pogledaji ovo Celebrity Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca

Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Još ranije u finale su se kvalificirali Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, Toma, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

U drugoj polufinalnoj večeri, kao i u prvoj, gledali smo 12 nastupa koji su se borili za mjesto u velikoj završnici Dore, a evo koji su to nastupi:

1. Ritam Noir – "Profumi di mare"

Ritam Noir Foto: Josip Moler / CROPIX

Pulski sastav predvođen moćnom vokalisticom Isaurom Nikom Šeperović otvorio je drugo polufinale moćnim nastupom kakvim se ne bi posramili ni puno slavniji rock bendovi na svjetskim festivalima. Kombinacija rocka i istarskog melosa potpomognuta pirotehnikom bila je savršeni uvod u večer.

Više o njima pročitajte OVDJE.

2. Irma – "Ni traga"

Irma - 2 Foto: PR

Ova crossover pjevačica vratila se na pozornicu Dore poslije godinu dana, a pridružila su joj se četiri plesača. Irma se predstavila u zanimljivom kostimu, a publika je nagradila njezine sjajne vokale.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

3. Gabrijel Ivić – "Light Up"

Gabrijel Ivić - 2 Foto: Screenshot

Nekadašnji sudionik Supertalenta probudio je nostalgiju za ljetom svojim EDM hitom kojeg se ne bi posramili ni poznatiji DJ-evi. Sve je popratio pirotehnikom, čime je podignuo publiku na noge.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

4. Zevin – "My mind"

Zevin Foto: Josip Moler / CROPIX

Slovenki s hrvatskom putovnicom na pozornici su se pridružila četiri plesača. Nastup je obilovao zanimljivim kostimima, tabletićima i bojama, a publika ju je ispravila ovacijama.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

5. Ivan Sever – "Crying Eyes"

Ivan Sever Foto: Vigor Klaić/PR

Mladi kantautor na pozornici se pojavio s kaubojskim šeširom te tako donio duh countryja na Doru. Uz puno pirotehnike i odličan vokal, Ivan Sever je prikupio pažnju mnogih fanova.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

6. Lana Mandarić – "Tama"

Lana Mandarić - 5 Foto: PR

Uz četiri plesačice, Lana Mandarić je došla na pozornicu. Iako jedna od najmlađih natjecateljica, mlada Pločanka pokazala je da može nastupati i na svjetskim pozornicama.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

7. Stela Rade – "Nema te"

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Pobjednici "Tvoje lice zvuči poznato" na pozornici se pridružio plesač. Na velikom rekvizitu zasvirala je svoju harmoniku i time mnogima izmamila suze na oči.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

8. Devin – "Over Me"

Devin Juraj - 3 Foto: Laura Jovanović

Sudionik prošlogodišnjeg "Tvoje lice zvuči poznato" pokazao je kako je već sada spreman za eurovizijsku pozornicu! Uz četiri plesačice, Devin je impresionirao mnoge u publici koja ga je ispratila ovacijama.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

9. Kandžija – "3 ujutro"

Kandžija Foto: Menart/PR

Osječkom reperu na pozornici su se pridružile dvije plesačice, zec i dvojica gledatelja. Ovaj dinamični nastup oko kauča rasplesao je publiku koja ga je ispratila pljeskom.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

10. Marko Kutlić – "Neotuđivo"

Marko Kutlić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Omiljeni pjevač koji se vratio na scenu nakon dvogodišnje stanke već prije samog nastupa izazvao je ovacije publike. Uz emotivni nastup, na kojem su mu se pridružile četiri prateće pjevačice, Kutlić je pokazao zašto se smatra jednim od najboljih vokala ovogodišnjeg natjecanja.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

11. Sergej – "Scream"

Sergej Božić Foto: Josip Bandić/Cropix

Mladi Riječanin pokazao je impresivne vokalne sposobnosti, a izvedbu je fokusirao na emocije. Tri plesačice su mu se pridružile na pozornici, a koliko je uživala u nastupu, publika je pokazala pljeskom.

Više o njemu pročitajte OVDJE.

12. Lara Demarin – "Mantra"

Lara Demarin Foto: Josip Moler / CROPIX

Kraj natjecateljskog dijela polufinala označio je nastup lijepe Istranke. Uz plesnu točku i puno vatrometa, Lara je pokazala kako je već ima paket za Eurosong.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

A tko je bio vaš favorit, pogledajte u rezultatima ankete OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Otac Blanke Vlašić o kćerinu razvodu od belgijskog novinara: ''Službeno su razvedeni od...''

Sve o prvom polufinalu možete pročitati OVDJE.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Bilo je to 2009. godine: Pogledajte kako su poznati Hrvati tulumarili u kultnom zagrebačkom klubu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan potez otuđenog Beckhamova sina i supruge nasmijao je čak i fotografe!

Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najseksipilnijih žena današnjice u donjem rublju napravila kaos usred trgovine!