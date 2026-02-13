Stela Rade na Dori izazvala val oduševljenja na mrežama: ''Aposolutno je razvalila!''

Pobjednica “Tvoje lice zvuči poznato” emotivnom izvedbom pjesme “Nema Te” osvojila je publiku, a društvene mreže ubrzo su se ispunile pohvalama za njezin nastup na Dori.
Emotivnom izvedbom i sigurnim nastupom pokazala je zrelost i vokalnu snagu, a njezina interpretacija brzo je potaknula brojne reakcije na društvenim mrežama. Komentari na račun nastupa ne prestaju pristizati.
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
''Stela Rade izdominirala iskreno, nisam ovo očekivao! Bravo'', ''Ista Christina Aguilera kada je bila klinka'', ''Znala sam da će biti najbolja čim sam vidjela da ima kamen na pozornici'', dio je komentara s X-a.
STELA RADE IZDOMINIRALA ISKRENO. NISAM OVO OCEKIVAO. BRAVO!!! #Dora2026— Morgan (@morgandex94) February 13, 2026
#Dora2026 Stela Rade ista Christina Aguilera kad je bila klinka— cgr dgr (@samorekoh) February 13, 2026
Znala sam da će Stela Rade bit najbolja čim sam vidjela da ima kamen na bini. #dora2026— Matea (@Kocka_) February 13, 2026
I na Instagramu su se također nizale pozitivne reakcije na njezin nastup.
''Predivna'', ''Ma najbolja'', 'Savršena emotivna pjesma, neću se ljutiti ako pobijedi'', ''Bravo Stela - Tko zna, zna'', ''Savršeno'', ''Moje glasove si dobila'', ''Stela razvalila apsolutno'', ''Odlična Stella'', samo je dio komentara.
Stela Rade - 6 Foto: Instagram
Više o njezinom nastupu pročitajte OVDJE.
