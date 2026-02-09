U tijeku je drugo polufinale Dore, koga ćemo još gledati u finalu?

Pred nama je nova runda nastupa i borba za preostala mjesta u finalu našeg izbora pjesme za Eurosong.
Pred publikom je još jedna večer ispunjena glazbom i iščekivanjem jer nas očekuje 12 novih nastupa, od kojih će samo najbolji izboriti prolazak dalje. Borba za finale se nastavlja, a večeras ćemo saznati tko će se pridružiti već odabranim finalistima u završnici ovogodišnje Dore.
Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Na zagrebačkoj pozornici izbora za pjesmu, koja će nas predstavljati na Eurosongu u Beču, večeras gledamo:
1. Ritam Noir – "Profumi di mare"
Ritam Noir Foto: Josip Moler / CROPIX
Pulski sastav predvođen moćnom vokalisticom Isaurom Nikom Šeperović otvorio je drugo polufinale moćnim nastupom kakvim se ne bi sramili ni puno slavniji rock bendovi na svjetskim festivalima. Kombinacija rocka i istarskog melosa potpomognuta pirotehnikom bila je savršeni uvod u večer.
Irma - 2 Foto: PR
Ova crossover pjevačica vratila se na pozornicu Dore poslije godinu dana, a pridružila su joj se četiri plesača. Irma se predstavila u zanimljivom kostimu, a publika je nagradila njezine sjajne vokale.
Gabrijel Ivić - 2 Foto: Screenshot
Nekadašnji sudionik Supertalenta probudio je nostalgiju za ljetom svojim EDM hitom kojeg se ne bi posramili ni poznatiji DJ-evi. Sve je popratio pirotehnikom, čime je podignuo publiku na noge.
Zevin Foto: Josip Moler / CROPIX
Slovenki s hrvatskom putovnicom na pozornici su se pridružila četiri plesača. Nastup je obilovao zanimljivim kostimima, tabletićima i bojama, a publika ju je ispravila ovacijama.
5. Ivan Sever – "Crying Eyes"
6. Lana Mandarić – "Tama"
7. Stela Rade – "Nema te"
8. Devin – "Over Me"
9. Kandžija – "3 ujutro"
10. Marko Kutlić – "Neotuđivo"
11. Sergej – "Scream"
12. Lara Demarin – "Mantra"
