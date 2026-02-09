U tijeku je drugo polufinale Dore, koga ćemo još gledati u finalu?

Pred nama je nova runda nastupa i borba za preostala mjesta u finalu našeg izbora pjesme za Eurosong.

Nakon uzbudljive prve polufinalne večeri Dore, u kojoj je odabrano osmero izvođača koji su izborili svoje mjesto u velikom finalu, pozornost se okrenula prema drugoj polufinalnoj večeri.

Pred publikom je još jedna večer ispunjena glazbom i iščekivanjem jer nas očekuje 12 novih nastupa, od kojih će samo najbolji izboriti prolazak dalje. Borba za finale se nastavlja, a večeras ćemo saznati tko će se pridružiti već odabranim finalistima u završnici ovogodišnje Dore.

Statua Dore Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Na zagrebačkoj pozornici izbora za pjesmu, koja će nas predstavljati na Eurosongu u Beču, večeras gledamo:

1. Ritam Noir – "Profumi di mare"

Ritam Noir Foto: Josip Moler / CROPIX

Pulski sastav predvođen moćnom vokalisticom Isaurom Nikom Šeperović otvorio je drugo polufinale moćnim nastupom kakvim se ne bi sramili ni puno slavniji rock bendovi na svjetskim festivalima. Kombinacija rocka i istarskog melosa potpomognuta pirotehnikom bila je savršeni uvod u večer.

2. Irma – "Ni traga"

Irma - 2 Foto: PR

Ova crossover pjevačica vratila se na pozornicu Dore poslije godinu dana, a pridružila su joj se četiri plesača. Irma se predstavila u zanimljivom kostimu, a publika je nagradila njezine sjajne vokale.

3. Gabrijel Ivić – "Light Up"

Gabrijel Ivić - 2 Foto: Screenshot

Nekadašnji sudionik Supertalenta probudio je nostalgiju za ljetom svojim EDM hitom kojeg se ne bi posramili ni poznatiji DJ-evi. Sve je popratio pirotehnikom, čime je podignuo publiku na noge.

4. Zevin – "My mind"

Zevin Foto: Josip Moler / CROPIX

Slovenki s hrvatskom putovnicom na pozornici su se pridružila četiri plesača. Nastup je obilovao zanimljivim kostimima, tabletićima i bojama, a publika ju je ispravila ovacijama.

5. Ivan Sever – "Crying Eyes"

6. Lana Mandarić – "Tama"

7. Stela Rade – "Nema te"

8. Devin – "Over Me"

9. Kandžija – "3 ujutro"

10. Marko Kutlić – "Neotuđivo"

11. Sergej – "Scream"

12. Lara Demarin – "Mantra"

