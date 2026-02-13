Jeste li primijetili? Gledatelji se žale na pogrešku u prijenosu prve polufinalne večeri Dore

Prva polufinalna večer Dore nije prošla bez drame – dok su natjecatelji davali sve od sebe na pozornici, dio gledatelja ostao je fokusiran na, kako tvrde, ozbiljne tehničke propuste u prijenosu.

Prva polufinalna večer Dore privukla je veliku pozornost gledatelja, koji su s nestrpljenjem pratili prve nastupe ovogodišnjih natjecatelja. I dok su se na pozornici redali izvođači spremni izboriti svoje mjesto u finalu, na društvenim mrežama ubrzo je započela – sasvim druga rasprava.

Umjesto komentara o favoritima, scenskim nastupima i kostimima gledatelji su masovno počeli upozoravati na, kako tvrde, tehničke probleme sa zvukom u prijenosu.

Ananda Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na popularnom Redditu nizale su se primjedbe nezadovoljnih fanova koji su isticali da vokali nisu dovoljno jasni, da je matrica preglasna te da cjelokupan dojam pjesama pati zbog lošeg miksanja.

Lima Len i Noelle Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''Kako to miksaju zvuk?'', ''Ton je užasan'', ''Ubijaju miksanje'', "Je li ikada održana tonska proba s ovim ljudima?", "Ovo je natjecanje u najgorem ozvučenju i biti što duže van intonacije", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati tijekom večeri.

je l ikada odrzana tonska proba sa ovim ljudima ???? #Dora2026 pic.twitter.com/MAJzLDmcTw — 𝒍𝒐𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒚🪽 (@hitmefeltkiss) February 12, 2026

Pritužbe su se ponavljale iz objave u objavu, a dio publike smatra da takav tehnički problem može ozbiljno utjecati na doživljaj pjesama – pa čak i na konačan ishod glasanja. Naime, u polufinalnim večerima o prolasku u finale odlučuju isključivo gledatelji, zbog čega je kvaliteta televizijskog prijenosa iznimno važna.

Cold Snap Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim prijenosa komentirali su se i izvođači, a kakve su reakcije bile na njih, pogledajte OVDJE.

Danijela Martinović nastupala je kao gošća i objasnila zašto je za Doru odabrala haljinu staru 28 godina, više pročitajte OVDJE.

Kojih je prvih 8 finalista, pogledajte OVDJE.

