Gdje su članovi grupe koja je pobijedila na prvoj Dori? Neki su i danas u glazbenim vodama

Grupa Put pobijedila je na prvom izdanju Dore, a 33 godine nakon velikog nastupa neki su i dalje u glazbi.

Ovoga tjedna Hrvatska bira svog predstavnika za Eurosong putem nacionalnog izbora Dora, na kojoj se natječu 24 izvođača. Ovo će biti 31. hrvatski predstavnik na Eurosongu, nakon što smo se počeli natjecati sada već davne 1993. godine.

Prvi izbor Hrvatske za Eurosong, nazvan Hrvatski televizijski festival, održan je 1993. godine u Opatiji, a natjecalo se 15 izvođača. U revijlnom dijelu nastupali su Sanja Doležal, Tereza Kesovija, Doris Dragović i Riva, nakon čega je 11 žirija pročitalo svoje glasove.

Najveći broj bodova dobila je riječka grupa Put, čiji su članovi Vivien Galletta, Angela Jeličić, Melita Sedić, Naim Ajra, Petar Čučak Migliaccio i Olja Dešić, s baladom "Don't Ever Cry". Jedno vrijeme bili su među favoritima kladionice, no u Middlestreetu su osvojili 15. mjesto. Ipak, i sam plasman na Eurosong, na koji su se plasirali kroz Kvalifikacije za Millstreet, bio je veliki potez za koji je ostao upisan zlatnim slovima u povijesti.

No gdje su danas članovi Puta?

Vivien Galetta i dalje nastupa na koncertima i glazbenim događanjima, među kojima su bili koncerti na području Kvarnera i Istre, gdje je izvodila evergreene, jazz standarde, šansone i druge popularne pjesme u suradnji s mladim gitaristima i drugim glazbenicima, te zajedno s Voljenom Grpcem vodi školu pjevanja.

Angela Jeličić se u međuvremenu odala te je svom imenu nadodala prezime Krajcar. Nakon što je 12 godina radila na riječkom Teološkom fakultetu, zaposlila se na HRT-u kao novinarka, doktorirala na Papinskom sveučilištu Gregoriana te postala dopisnica iz Vatikana.

Grupa Put - 2 Foto: YouTube Screenshot

Melita Sedić svoj životni put pronašla je u dalekom Vermontu. U međuvremenu se udala te svom imenu pridodala prezime Lawton, i otvorila svoj slikarski studio u kojem često održava svoje izložbe. Povukla se iz javnosti, a jedini istup posljednjih godina je imala 2022. kada je komentirala gašenje zbora Putokazi.

Pogledaji ovo Celebrity Partner Jennifer Aniston javno podijelio njihove prve privatne fotke: ''Srušit ćete Instagram!''

Naim Ajra, ili kako se još može pronaći i AyrA, poslije 1993. pokušao je još dvaput ići na Eurosong - 1996. i 2007., no nije imao većeg uspjeha. Prema njegovim društvenim mrežama, preselio se u Augsburg te vodi Beton Musik Studio.

Grupa Put - 3 Foto: YouTube Screenshot

U glazbi je ostao i Petar Čučak Migliaccio, koji je prošle godine preuzeo funkciju zborovođe Zbora Zajednice Talijana Opatija. U jednom od rijetkih istupa u javnost, otkrio je kako je u njegovom zboru 28 članova te da često održavaju nastupe. Osim što je ostao u glazbi, diplomirao je strojarstvo te trenutno radi kao profesor u srednjoj tehničkoj školi.

Najveći trag ostavio je Olja Dešić, koji je završio Muzičku akademiju i Berklee Online, a posljednjih godina je član benda Neno Belan & Fiumens. Jedno vrijeme bio i dopredsjednik Hrvatske glazbene unije, a na Eurosong se vratio u formi nasnimljenog bekvokala na matrici i kao aranžer pjesme "Mama ŠČ!".

Grupa Put - 4 Foto: YouTube Screenshot

Sve o prvom polufinalu saznajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Jelena Rozga emotivnim videom obilježila važnu obljetnicu: ''Znala sam da srce ne griješi!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

Pogledaji ovo Celebrity Na službenoj stranici Dawsons's Creeka objavljena bolna posveta preminulom glumcu

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li je? Nakon kontroverznog showa potpuno je promijenila izgled