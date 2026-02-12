Partner Jennifer Aniston javno podijelio njihove prve privatne fotke: ''Srušit ćete Instagram!''

Emotivna rođendanska čestitka Jima Curtisa Jennifer Aniston, uz romantičnu fotografiju njihova poljupca, raznježila je obožavatelje i ponovno stavila fokus na novu ljubav slavne glumice.

Holivudska zvijezda Jennifer Aniston ove je godine proslavila rođendan na najslađi mogući način – uz svog dečka, hipnoterapeuta i wellness stručnjaka Jima Curtisa (50), koji joj je na Instagramu uputio emotivnu rođendansku poruku uz objavu njihovih romantičnih fotografija.

U crno-bijelom trenutku koji je Curtis podijelio, par je uhvaćen usred nježnog poljupca dok je Aniston slavila 57. rođendan 11. veljače sretan i zaljubljen. U drugoj fotografiji kamera je zabilježila njihov razigrani trenutak na luksuznoj jahti, dok su se smijali i uživali u pogledu na ocean.

Curtis je u opisu jedne od fotografija napisao jednostavno: ''HBD MY'', što je uslijedilo uz val pozitivnih komentara obožavatelja koji par smatraju savršenim.

''Volim ovu ljubavnu priču'', ''Predivan par, anđeli'', ''Takvi ste sretnici što ste pronašli jedno drugo'', ''Srušit ćete Instagram'', ''Preslatki ste'', ''Čekala sam ovo...'', neki su od komentara.

Ovo nije samo rođendanska gesta – Aniston je po prvi put javno progovorila o svojoj vezi u intervjuu za ELLE gdje je otkrila da je s Curtisem pronašla nešto što joj je dugo nedostajalo. Opisala ga je kao doista izvanrednog čovjeka koji pomaže mnogima kroz svoj rad i koji je istovremeno vrlo normalan, ljubazan i iskren.

"Hipnoterapija je samo jedna od stvari kojima se bavi. On je doista izvanredan čovjek koji pomaže mnogim ljudima. Vrlo je poseban, ali istovremeno normalan, ljubazan i ima iskrenu želju pomoći drugima da izliječe svoje traume i pronađu jasnoću", izjavila je Aniston, koja je za isti časopis snimila senzualni editorijal. "Predivno je posvetiti život takvom pozivu."

Glumica ga je pratila na društvenim mrežama posljednje dvije godine, a romansa je navodno započela ovog ljeta, kad su ih paparazzi snimili na odmoru na Mallorci. Par je snimljen i na premijeri treće sezone serije "The Morning Show", a prema izvoru bliskom holivudskoj zvijezdi, Curtis je fasciniran njezinom karijerom, i glumačkom i poslovnom, i voli biti uz nju na svakom koraku.

Jennifer Aniston proslavila je 57. rođendan: Što je na njezinom jelovniku da izgleda ovako mlađahno? Više pročitajte OVDJE.

