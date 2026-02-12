Mejaši se prisjetili nezgodne situacije s koncerta: ''Hitna ga je iznosila, a on je i dalje pjevao''

U emisiji "Special Happy Show" na Happy FM-u, kod voditelja Dine Termana, gostovali su Edo Drakulić i Nikola Bosilj iz popularnog benda Mejaši, koji su u opuštenom razgovoru progovorili o obiteljskom životu, koncertnim anegdotama i novom albumu.

Govoreći o balansu između obitelji i karijere, priznali su kako se s godinama prioriteti drugačije poslože, ali glazba nikada ne nestaje iz njihove svakodnevice.

"Karijera mi nikad nije bila broj dva. Kad to živiš, onda je to uvijek prisutno, a obitelj je sama po sebi prioritet. Pokušavaš nekako to uskladiti, da bude neki balans, da budu doma svi sretni, da budeš ti sretan. Još uvijek se nalazimo, imamo probe, svaki tjedan su svirke. Žene nam to ništa ne brane, a čini mi se da, kad bi probale braniti, da se ne bi ništa promijenilo jer smo već dugo svi sa svojim boljim polovicama. Sve funkcionira dobro, ne žalimo se. Zapravo, čini mi se da se sad još više nalazimo jer znamo što nas doma čeka", rekao je Nikola.

Očinstvo ih je, kažu, promijenilo i naučilo strpljenju.

"Ja sam uvijek imao taj očinski instinkt i znao sam da ću biti dobar tata i da ću se truditi oko svega, i stvarno je tako. Ali sam sebe zatekneš, puno stvari ne znaš. Nekad kažem ženi: 'Daj, možeš ti to, nekako ti je prirodnije.' Ja hoću biti nježan, bojim se da nešto ne pogriješim. Dok je mala, drži glavu, pazi kako je nosiš, kako ćeš joj oprati zube... Toliko si pitanja svakodnevno postavljaš dok ne stekneš praksu. Danas da dođe još jedno dijete, sad sam već doktor", simpatično je ispričao Edo za Happy FM.

Prisjetili su se i koliko ih je njihov mega hit "Zorica" odveo na neočekivana mjesta, čak i u vrtiće: "U prve tri godine odradili smo godišnje dvadesetak humanitarnih koncerata i sigurno desetak nastupa u vrtićima. Već je došlo do toga da kažemo: 'Pa već smo bili u tom vrtiću.' Ali to uvijek doživljavam posebno. Kad vidiš tu sreću djece, kad vidiš kako skaču na pjesmu koju doma gledaju i uopće ne procjenjuju. Napuni ti baterije i poželiš doći i drugi put."

A koncertne anegdote ponekad budu nadrealne.

"Svirali smo u Sloveniji na jednoj velikoj vatrogasnoj fešti, oko tri tisuće ljudi. U jednom trenutku dolazi hitna s nosilima. Čovjek se napio, slomio ruku, ne znam kako, i drži jednu ruku gore i pjeva, a u drugoj, koja je vjerojatno slomljena, drži pivo. Hitna ga vozi kroz publiku, kroz šator, ali on ne odustaje", ispričao je Nikola.

Mejaši su najavili i završnicu albuma.

"Do kraja albuma nam fale još tri pjesme. Jednu smo snimili i mislim da će nove pjesme biti malo dublje tematike. Dopustili smo si probati iznijeti nešto drugačije, s dubljom porukom. Pokušavali smo to i prije, ali tada nije urodilo nekim velikim plodom. Možda se očekivalo da sve bude slično 'Zorici' i 'Ani'. Mi smo sretni s glazbom koju trenutačno radimo i sad je ostalo na ljudima", zaključili su.

