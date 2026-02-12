Na službenoj stranici Dawsons's Creeka objavljena bolna posveta preminulom glumcu

Nakon tužne vijesti o smrti Jamesa Van Der Beeka, emotivnom objavom na Instagramu od njega su se oprostili i s profila kultne serije ''Dawson’s Creek'', koja ga je proslavila diljem svijeta.

Nakon vijesti o smrti Jamesa Van Der Beeka, na službenom Instagram profilu serije ''Dawson’s Creek'' objavljena je dirljiva posveta glumcu koji je obilježio jednu televizijsku generaciju.

Uz njegovu fotografiju, kreatori profila podijelili su emotivnu poruku kojom su se oprostili od zvijezde serije:

''Duboko smo ožalošćeni smrću Jamesa Van Der Beeka. Njegova kultna uloga Dawsona Leeryja pomogla je definirati generaciju televizije za obožavatelje i nastavlja odjeknuti kod publike i danas. Naše misli su s njegovom obitelji i voljenima.''

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće reakcija i komentara obožavatelja diljem svijeta koji su se prisjetili serije koja je krajem 90-ih i početkom 2000-ih postala pravi fenomen. Mnogi su istaknuli koliko im je lik Dawsona Leeryja obilježio odrastanje te zahvalili glumcu na uspomenama koje je ostavio iza sebe.

Pogledaji ovo Celebrity Partner Jennifer Aniston javno podijelio njihove prve privatne fotke: ''Srušit ćete Instagram!''

Serija ''Dawson’s Creek'' emitirala se od 1998. do 2003. godine i ostala je zapamćena kao jedna od najutjecajnijih tinejdžerskih drama svog vremena, a Van Der Beekova uloga naslovnog lika bila je njezino srce.

James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia

Tužne sudbine pogodile su i druge glumce iz serije. Više pročitajte OVDJE.

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

Od Jamesa se oprostila i kolegica iz serije Katie Holmes. Objavu pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od iznenadne ljubavi do šokantnih izjava: Priča o Blanki Vlašić i Rubenu Van Guchtu

Za njegovu obitelj prikupljeno više od milijun dolara, više čitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naš influencer obilježio rođendan pokojne majke: ''Bila je najljepša žena s najljepšim imenom''

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer obilježio rođendan pokojne majke: ''Bila je najljepša žena s najljepšim imenom''