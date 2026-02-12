Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

Nives Celzijus pokazala je kako je njezina sestra u imeniku spremila Dinu Drpića.

Nives Celzijus ponovno je privukla pažnju pratitelja na Instagramu videom iz automobila, a jedan detalj posebno je zaintrigirao javnost.

Naime, snimila je sestru Mateu tijekom vožnje, a u jednom se trenutku vidjelo da razgovara s njezinim bivšim suprugom, nekadašnjim nogometašem Dinom Drpićem.

Nives Celzijus na Instagramu Foto: Instagram

No ono što je mnogima zapelo za oko bilo je kako ga Matea ima spremljenog u imeniku mobitela.

Pogledaji ovo Celebrity Val podrške nakon smrti zvijezde ''Dawson's Creeka'', za njegovu obitelj prikupljeno više od milijun dolara

Dino je u njezinom telefonu memoriran pod imenom ''Šogi'', što je Nives odlučila podijeliti s pratiteljima.

Nives Celzijus na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ne viđamo ih često ovako! Intimni trenuci Đokovića i supruge nisu promaknuli kamerama

Galerija 25 25 25 25 25

''Eto kako je mojoj sestri memoriran Drpić'', napisala je duhovito uz video jasno pokazujući do znanja da su svi u dobrim odnosima.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naš influencer obilježio rođendan pokojne majke: ''Bila je najljepša žena s najljepšim imenom''

Pogledaji ovo Celebrity Brunejski princ i ljepotica hrvatskih korijena otkrili ime novorođene kćeri, nosi posebno značenje