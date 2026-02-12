Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

Nives Celzijus pokazala je kako je njezina sestra u imeniku spremila Dinu Drpića.
Naime, snimila je sestru Mateu tijekom vožnje, a u jednom se trenutku vidjelo da razgovara s njezinim bivšim suprugom, nekadašnjim nogometašem Dinom Drpićem.
Nives Celzijus na Instagramu Foto: Instagram
No ono što je mnogima zapelo za oko bilo je kako ga Matea ima spremljenog u imeniku mobitela.
Dino je u njezinom telefonu memoriran pod imenom ''Šogi'', što je Nives odlučila podijeliti s pratiteljima.
Nives Celzijus na Instagramu Foto: Instagram
''Eto kako je mojoj sestri memoriran Drpić'', napisala je duhovito uz video jasno pokazujući do znanja da su svi u dobrim odnosima.
