Znate li da Nives Celzijus nikad nije promijenila prezime? ''Ili se neću udati, ili ću ostati tako''

Nives Celzijus, odnosno Nives Zeljković, nikad se nije prezivala Drpić. Svoje djevojačko prezime zadržala je i nakon udaje za nogometaša Dinu Drpića. Razlog je otkrila našoj Juliji Bačić Barać. Priznala je i da su najčešće mediji griješili kad je njezin ljubavni život u pitanju, otkad je dio estrade.

Za 10-ak dana Nives Celzijus proslavit će 44. rođendan. Izgleda sjajno, ali priznaje – muškarci kao da je se boje.

''Primijetila sam da mi se baš rijetko nabacuju. Sad ne znam je li to znak da sam prestara, nezanimljiva ili neki drugi tragičan razlog, ili je to svojevrsni strah. No dečki, ne ujedam.''

Njezin ljubavni status trenutačno je – slobodna, a kakvi je muškarci mogu privući?

''Mlađe je slađe, da skratimo. Tu i tamo me mogu šarmirati i nešto starija gospoda, pod starija mislim moji vršnjaci, ali primijetila sam da su uglavnom to mlađi.''

I baš ti mlađi katkad su i premladi.

''Malo me zezaju godine, ne znam kako bih se najbolje izrazila. Prije neka dva tjedna vidjela sam fakat dobrog frajera i mislim si: ''Ajde, OK, mlađi je, ali možda ima 28, 30 – to je još prihvatljivo, mlađe je slađe.'' A poslije sam saznala da ima 22.''

Nives je s bivšim nogometašem Dinom Drpićem bila u braku devet godina, ali njegovo prezime, s razlogom, nikad nije uzela.

''Moj deda nije imao muške nasljednike koji bi nastavili prezime, a moja mama, kako se nikad nije udavala, zadržala je njegovo prezime. I onda sam rekla: ''I ja ću – ili se neću udati ili ću ostati Zeljković.''

''Ja sam uvijek ostala Zeljković, a to mediji nisu znali. Ja se o tome nisam oglašavala jer nije bilo potrebe.''

Pogrešno su mediji mnogo toga navodili tijekom njezine karijere, ali ipak najčešće su griješili kad je njezin ljubavni život u pitanju.

''Ranije su me stvarno povezivali… Imala sam ekstremno bogat ljubavni život i bili su tu brojni poznati muškarci. A ja sam se uvijek mislila: ''Kad biste vi znali kako sam ja imala puno poznatije, bolje i zgodnije dečke, pa čak i na nekoj svjetskoj razini…'' Bili su uvijek na krivom tragu.''

Možda će neke začuditi, ali njoj fizički izgled uopće nije važan.

''Vanjština, fizički izgled nije nešto što je presudno. Nije mi važno kako izgledam i onda me tako privatno možete vidjeti u svakakvim nereprezentativnim izdanjima.''

A kad smo kod izgleda, samu sebe najčešće kritizira zbog ovog:

''Najčešće su to dlake, jer sam toliko lijena obrijati se – i onda obučem minjak i samo vidim da sam loše to odradila.''

Iako je znamo kao vrlo otvorenu, Nives priznaje – nije uvijek bila takva.

''Ja sam kao klinka bila sramežljiva, introvertna, pomalo i socijalno anksiozna.''

''I onda sam se nekako kroz život, pošto je ipak postojala ambicija koja me vukla u ovom smjeru, naučila svakodnevno izvlačiti iz svoje comfort zone i biti ovo što mediji i publika danas gledaju.''

Majka je dvoje djece. Sin ima 20, a kći 18, i s njima ima prijateljski odnos.

''On ima te neke posebne prilike kada se više otvara, inače sve drži u sebi. A Taisha je jako brbljiva – ona sve ispriča.''

Veselo će biti u njihovu domu i uoči Božića jer ona pazi da do tog blagdana sve u kući bude na svojem mjestu.

''Već sam krenula s čišćenjem i generalkama, iako naravno to je teško održavati s dvije mačke. Jedva sam čekala da mi djeca odrastu pa da sve to bude umjerenije, međutim mačke su nadmašile djecu tako da je uvijek neki kaos u kući.''

Autorica knjige, pjevačica, glumica – u mnogo se uloga okušala Nives Celzijus, a ono što je sigurno jest da se u svakoj trudi biti i provokativna i zabavna.

