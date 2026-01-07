Oltar zamijenio DJ pultom: Svećenik postao senzacija rave partija!

Akter naše iduće priče spojio je naizgled nespojivo. On je svećenik, dolazi iz Portugala i kad nije za oltarom, radi kao DJ. Ništa ga ne veseli više kao dobar techno, a među mladim partijanerima posebno je popularan zbog obrada sakralnih pjesama. Dosad je nastupao diljem svijeta, u najpoznatijim klubovima, ispred katedrala, pa i ispod kipa Krista Iskupitelja u Rio de Janeiru. Priču o modernom svećeniku neobičnog hobija ima Luka Jurkijević.

Kada nije za oltarom, ovaj svećenik iz Portugala vrijeme najradije provodi za DJ pultom. Da, dobro ste čuli.

Guilherme Peixoto strast prema elektroničkoj glazbi otkrio je tek nakon što se zaredio. Nije to nikakav problem, kaže, jer dva naizgled nespojiva svijeta dijele iste vrijednosti.

''Ova vizija mjesta poštovanja i tolerancije uobičajena je u elektroničkoj glazbi. Ona je ujedno i lijepa slika koju šaljemo svijetu. Plesni podij u elektroničkoj glazbi obično je mjesto poštovanja i mira. I, kao što uvijek kažem, to je nevjerojatno snažna i pozitivna slika za cijeli svijet'', govori Guilherme Peixoto, svećenik i DJ.

Glazbom se počeo baviti još prije dva desetljeća. Pokrenuo je župni bar, kako bi pomogao otplatiti crkvene dugove. Ljudima se njegova glazba svidjela, pa je odlučio upisati tečaj DJ-inga.

I nije pogriješio. Za njega, kaže, nikad nije bila riječ o kršenju crkvenih pravila, već o izgradnji zajednice i širenju ljubavi. Obrade sakralnih himni donijele su mu veliku popularnost, zbog čega je nastupao u nekim od najpoznatijih klubova na svijetu.

''To je drugačija energija. I mislim da je u našem životu ravnoteža vrlo važna – imamo vrijeme za tišinu, vrijeme da slušamo glas Boga, ali i vrijeme da dijelimo Božju poruku'', govori Guilherme.

Trenutačno na svojoj turneji uveseljava partijanere diljem Latinske Amerike. Ovaj portugalski svećenik nije kao drugi DJ-evi, jer njegovi nastupi imaju vjerske elemente. U Meksiku, drugoj najbrojnijoj katoličkoj zemlji na svijetu, dočekali su ga s oduševljenjem.

Nastupa nekoliko sati, obično do dva sata nakon ponoći. Iako se zabava nastavlja, Guilherme ne ostaje na after partyju. Umjesto toga, već rano ujutro na misi dijeli euharistiju.

''Uvijek osjećam neku vrstu zahvalnosti jer znam da takva prilika nije uobičajena za jednog svećenika. Sve uvijek počinje s time – sa zahvalnošću – i s pitanjem što mogu podijeliti s plesnim podijem, sa svim tim ljudima koji plešu ispred mene'', zaključio je.

Kako je krenuo, ne sumnjamo da ovog modernog svećenika čekaju brojne svjetske pozornice!

