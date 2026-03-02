Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''

Petra Ecclestone javila se iz Dubaija i priznala da joj je situacija bila iznimno stresna, posebno kao majci četvero djece kojoj mora objasniti što se događa.

Petra Ecclestone, kći najbogatije Hrvatice Slavice Ecclestone i bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea, oglasila se iz Dubaija. Njezina objava uslijedila je nakon raketnih napada i pojačanih napetosti na Bliskom istoku, koji su izazvali zabrinutost javnosti.

Petra se, kako pišu strani mediji, s obitelji nedavno preselila iz Los Angelesa u Dubai.

"Bila je to jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno i napokon smo se počeli privikavati, a sada se dogodilo ovo. Bio je to zaista šokantan preokret. Hvala Bogu, sigurni smo. Samo… ovo nije bila dobra noć. Nadam se da su svi na sigurnom i da ćemo svi ovo prebroditi. Hvala vam puno'', rekla je.

Petra Ecclestone Foto: Instagram

Objasnila je i da joj je, kao majci dvaju sinova i dvije kćeri, najteže njima objasniti što se događa.

''Nemam odgovore na neka pitanja i to je bilo strašno – slušati i odgovarati na pitanja o tome što će biti dalje, hoće li stati, a u noći čuti snažne udarce... Pokušavaš ih zaštititi i govoriti im da će sve biti u redu, ali kao mama, naravno, nemaš sve odgovore. To je bilo teško'', rekla je.

Petra Ecclestone Foto: Profimedia

''Ne mogu ni zamisliti ljude koji su prolazili kroz ratove i morali tako živjeti iz dana u dan, poput mog oca, i da je to jednostavno normalan život. A onda djeca moraju ići u školu s takvom anksioznošću i brigom. Sinoć nam je to baš otvorilo oči'', dodala je.

Petra Ecclestone i Sam Palmer Foto: Profimedia

O dramatičnoj noći oglasio se i njezin suprug Sam Palmer.

"Moram priznati, bilo je pomalo alarmantno kad su nam svima sinoć u pola jedan zazvonili mobiteli s porukom od vlade: 'Sklonite se, projektili dolaze.' Sve što čujete su glasni, glasni zvukovi projektila koje presreće obrambeni tim koji, čini se, radi nevjerojatan posao. Djeca su uplašena. Mi smo uplašeni. Nikad prije nisam doživio raketni napad. Nadam se da će sve vrlo, vrlo brzo završiti", poručio je na društvenim mrežama.

O situciji u Dubaiju oglasila se i naša influencerica koja ondje živi s dečkom. OVDJE pročitajte više.

