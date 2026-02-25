Pretraži
Oaza mira

Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

Piše I. G., Danas @ 06:00 Celebrity komentari
Jennifer Aniston Jennifer Aniston Foto: Profimedia

Jennifer Aniston preuredila je svoju vilu u Bel Airu vrijednu 21 milijun dolara u zen-oazu za dečka Jima Curtisa, s japanskim vrtom, meditacijskim kutcima i romantičnim prostorima za opuštanje.

Tko je Sal Da Vinci, pobjednik Sanrema 2026.?
pjesmu posvetio supruzi
Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?
Kako izgleda mama Darije Lorenci Flatz?
''Kao curica!''
Zvijezda Kumova pokazala predivnu mamu, svi su iznenađeni njezinom mladolikošću!
Sandi Pego na Instagramu pokazao kako izgleda cijeli proces transplatacije kose
nije više tabu tema
Naš influencer pokazao cijeli proces transplantacije i podijelio prve rezultate!
Tko čini grupu Lavina, koja će predstavljati Srbiju na Eurosongu?
uvjerljivo pobijedili
Tko su dečki iz metal benda koje Srbija šalje na Eurosong u Beč?
Tko je i kako izgleda supruga Roberta Prosinečkog?
samozatajna vlatka
Znate li tko je supruga Roberta Prosinečkog? Njihova ljubav zaiskrila je na prvi pogled
James Marshall danas izgleda neprepoznatljivo
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
Nenad Tatarinov na Instagramu otkrio zašto je postao agent za nekretnine
''Privukla me i...''
Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu!
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đorđe i Saška Đoković, hitno su napustili luksuzni stan
užas
Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom 4
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
Sve je napetije
VIDEO Objava iz Europe dignula rat na Bliskom istoku na novu razinu: Prijeti drastična eskalacija?
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Hrvatska influencerica Mirta Miler zaručila se na bajkovitoj snježnoj lokaciji
na bajkovitoj lokaciji
Zaručila se hrvatska influencerica za uspješnog srpskog košarkaša, njena reakcija sve je nasmijala!
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zanimljivo
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
Jeste li znali?
Zrcala u dizalu nisu samo za slikanje. Jeste li znali koja im je prava uloga?
Kako biste reagirali da vam se ovo dogodi u prometu? Snimka postala hit na društvenim mrežama
Što kažete?
Kako biste reagirali da vam se ovo dogodi u prometu? Snimka postala hit na društvenim mrežama
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Incident u kavezu
VIDEO Kaos nakon borbe u Slavonskom Brodu: "Ne možeš doći u Hrvatsku i ovo napraviti"
Ozlijedio se nakon 17 sekundi u sudaru s Igorom Matanovićem
Stigla emotivna poruka
VIDEO Drama nakon samo 17 sekundi! Sudar s Hrvatom šokirao sve: "Prijatelju moj..."
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
U dobru i zlu: ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
U DOBRU I ZLU
ANKETA: Tko je zapravo Petrin otac?
Survivor: Marko Lambaša uoči pete sezone Survivora
SAMO LEŽERNO
Marko je svojom izjavom "pecnuo" jednog prijašnjeg kandidata! Sjećate li ga se?!
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
Tuš na drva: Topla voda bez bojlera i Sunca
Ugrijano za 3 minute
Tuš na drva: Genijalno rješenje za toplu vodu bez bojlera i Sunca
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Putem ulaganja
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade
Znaju reći ne
Osam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikada ne rade
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
