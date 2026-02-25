Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

Jennifer Aniston preuredila je svoju vilu u Bel Airu vrijednu 21 milijun dolara u zen-oazu za dečka Jima Curtisa, s japanskim vrtom, meditacijskim kutcima i romantičnim prostorima za opuštanje.

Jennifer Aniston potpuno je prigrlila "zen" način života zbog ljubavi te je svoju vilu u Bel Airu, vrijednu 21 milijun dolara, pretvorila u mirno utočište za svog dečka, hipnoterapeuta Jima Curtisa, otkrivaju ekskluzivne fotografije Daily Maila.

Samo četiri mjeseca nakon što su na Instagramu potvrdili vezu, 57-godišnja glumica proširila je svoj japanski vrt kako bi odgovarao Curtisovu duhovnom stilu života. Vrt je osmišljen za meditaciju i tiho promišljanje, s pažljivo postavljenim stijenama, fontanom u obliku posude s vodom, bijelom japanskom kamenitom pagodom te crnim šljunkom oblikovanim u kružne uzorke.

Jennifer Aniston i Jim Curtis

Uz azijski kutak, Aniston je dodala i veliki sunčani sat na zidu kućice uz bazen, crne ležaljke pokraj bonsaija te intimni kutak za dvoje s lampionom, idealan za romantične večeri. Prostor uključuje i veliki roštilj, savršen za druženja s prijateljima.

Curtis, koji više od 20 godina djeluje u području wellnessa, može uživati i u prostranom dvorištu s velikim travnjakom, pravokutnim bazenom, drvenom sunčanom terasom i kućicom uz bazen. Unatoč prošlogodišnjem incidentu s provalom, Aniston i dalje tu luksuznu nekretninu od 10.000 četvornih metara smatra svojim glavnim domom u Kaliforniji.

Jennifer Aniston i Jim Curtis

Imanje, koje je kupila 2011. i nekoć dijelila s bivšim suprugom Justinom Therouxom, ostalo je njezina oaza i nakon razvoda 2018. godine. Nisu se promijenili ni posebni prostori za njezina tri psa – Clydea, Lorda Chesterfielda i Sophie.

Aniston i Curtis prvi su put potaknuli glasine o vezi 2025. tijekom zajedničkog odmora na Mallorci, a vezu su javno potvrdili u studenome iste godine, kada je Curtis proslavio 50. rođendan. U siječnju su zajedno viđeni na wellness-događaju u Kaliforniji, a par je nedavno proslavio i prvo Valentinovo.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

Iako je poznata po tome da privatni život drži podalje od javnosti, Aniston je u intervjuu za Elle nahvalila Curtisa nazvavši ga posebnim, toplim i predanim pomaganju ljudima da se nose s traumama i pronađu unutarnji mir.

