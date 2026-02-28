Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem

Nekadašnji tinejdžerski idol s malih ekrana danas izgleda posve drugačije od dana kada je osvajao publiku u kultnoj seriji 90-ih.

Nekad je bio jedan od najvećih miljenika publike 90-ih, a danas ga je na prvi pogled teško prepoznati. James Marshall, najpoznatiji po ulozi Jamesa Hurleyja u kultnoj seriji ''Twin Peaks'', ovih je dana snimljen u Los Angelesu u potpuno drukčijem izdanju od onog po kojem ga pamtimo.

Glumac je fotografiran dok je šetao psa, odjeven u crnu sportsku majicu s patentnim zatvaračem, sive traperice i crne tenisice.

Umjesto guste crne kose i mladenačkog izgleda koji su ga proslavili, danas ima sijedu bradu i kratku kosu, što mu daje posve drukčiji dojam od buntovnog motociklista koji je obilježio jednu televizijsku eru.

Marshall je svjetsku slavu stekao početkom 90-ih kao zamišljeni i emotivni James Hurley. ''Twin Peaks'' se emitirao od 1990. do 1991., a Marshall je kasnije ponovio svoju ulogu u filmu ''Twin Peaks: Fire Walk with Me'' te u seriji ''Twin Peaks: The Return'' iz 2017. godine, piše Daily Mail.

Karijeru mu je 2010. godine obilježila tužba vrijedna 11 milijuna dolara protiv farmaceutske tvrtke. Marshall je tvrdio da je pretrpio teška oštećenja probavnog sustava zbog lijeka protiv akni, što je rezultiralo četveromjesečnim boravkom u bolnici i kirurškim uklanjanjem debelog crijeva. Naveo je kako mu je operacija usporila karijeru u Hollywoodu, no na kraju njegova tužba nije bila uspješna. Poznato je i da je glumac u braku sa Renee Griffin od 1998. godine, a zajedno imaju sina Jamesa.

Osim po ulozi zamišljenog motociklista, Marshall je glumio i u filmovima ''A Few Good Men'' (1992.), ''Gladiator'' (1992.) i ''Cadence'' (1990.). Posljednji put pojavio se u seriji ''The Pact'' iz 2022. godine.

