Od kralja komedije do života u sjeni: Kako su blistavu karijeru zasjenile kontroverze?

Jim Carrey bio je jedno od najvećih imena Hollywooda i zvijezda kultnih komedija 90-ih, no posljednjih godina njegovo se ime češće veže uz kontroverze nego uz filmske uspjehe.

Jim Carrey posljednjih se godina rijetko pojavljivao u javnosti, no na 51. dodjeli nagrada César ponovno je privukao veliku pažnju. Ondje je primio počasno priznanje i održao govor na francuskom jeziku, čime je iznenadio publiku i podsjetio na dane svoje najveće slave, piše Daily Mail.

Njegovu karijeru u međuvremenu su zasjenile kontroverze, uključujući optužbe povezane s tragičnom smrću njegove bivše djevojke.

Sredinom 90-ih bio je jedno od najvećih holivudskih imena zahvaljujući kultnoj komediji ''Maska'', koja ga je lansirala među zvijezde. Uslijedile su hit uloge u filmovima ''Glup i gluplji'' i ''Svemogući Bruce'', dok je za zapaženu izvedbu u drami ''Truman Show'' osvojio i Zlatni globus.

Tijekom 2010-ih njegovo se ime sve češće počelo povezivati s kontroverzama. Posebno je burne reakcije izazvao njegov stav o cjepivima kada je tvrdio da određene tvari u cjepivima uzrokuju zdravstvene probleme kod djece te ih povezao s porastom slučajeva autizma.

Punio je medijske stupce i burnim ljubavnim životom, a ženio se dvaput. S bivšom glumicom Malissom Womer vjenčao se 1987. godine, a iste godine su dobili i kćer Jane Erin. Razveli su se 1995. godine, a Jim se godinu kasnije vjenčao s kolegicom iz filma "Glup i gluplji", Lauren Holly. Ni taj brak nije potrajao, zajedno su bili manje od godine dana.

Ljubio je i kolegicu Renee Zellweger, s kojom je glumio u kultnom filmu "Ja, ja i Irena", a u jednom je intervjuu iznenadio sve kada je rekao da je upravo ona bila ljubav njegova života.

"Istina je, Renee je bila ljubav mog života. Bila je posebna za mene, jako posebna. Mislim da je divna", ispričao je glumac onda.

Ljubovao je i s January Jones 2002. godine, a bio je u vezi s manekenkom Jenny McCarthy. Njihova veza potrajala je do 2010. godine, nakon čega su izjavili da su ostali sjajni prijatelji.

Najviše pažnje izazvala je njegova veza s Cathrionom White. Par se upoznao 2012. godine, a ljubavna priča završila je tragično. U rujnu 2015. godine pronađena je mrtva, a kasnije je utvrđeno kako je preminula od posljedica predoziranja. Carrey je bio shrvan nakon njezin smrti, a tjednima kasnije u javnost su isplivali detalji njihove veze, koja nije bila tako sjajna.

Dvije godine prije svoje smrti dala je potresan opis kako se osjećala zbog načina na koji ju je glumac tretirao, piše People. Također, tvrdila je da ju je zarazio spolnom bolešću.

''Bilo je lijepih stvari, ali biti s tobom razorilo me kao osobu, Jim'', glasila je jedna od tih bilješki.

''Nisi niti jednom pomislio s čim moram živjeti do kraja života, nisi se ispričao niti jednom, niti pitao možeš li napraviti nešto da sve popraviš, a nisi se čak niti osjećao loše zbog svega što se dogodilo'', napisala je.

Jimu je nakon tog tragičnog događaja dugo vremena trebalo da se ponovno odluči na izlaske, a njezina ga je obitelj proglasila glavnim krivcem. Majka Cathrione White također je podnijela tužbu protiv glumca zbog navodne odgovornosti za njezinu smrt, no oba su slučaja na kraju odbačena u siječnju 2018. godine.

Otvoreno je govorio i o tome kako se na vrhuncu svoje slave tiho borio s depresijom.

''U ovom trenutku sam dobro, ali imao sam depresiju godinama. Sada, kada kiša padne, pada, ali se ne zadržava. Ne ostaje dovoljno dugo da me ponovno potpuno obuzme i potopi. U potpunosti sam miran sa svime što se dogodilo, čak i s onim groznim sranjima, znate, u životu i u umjetnosti', rekao je 2017. godine za iNews.

Poznato je i da je godinama konzumirao antidepresive te da je bio ovisan o alkoholu i opijatima.

"Ljudi pričaju o depresiji cijelo vrijeme. Razlika između depresije i tuge jest u tome što tuga nastaje iz slučajnosti, što god ti se dogodilo ili ti se nije dogodilo, žalovanje ili što već. Depresija je kada tvoje tijelo kaže j*bi se, ne želim više biti ovaj lik, ne želim više nositi ovu masku koju si stvorio u svijetu. Trebate shvatiti riječ 'depresija' kao 'duboki odmor'. Vaše tijelo treba biti u depresiji. Treba duboki odmor od lika kojeg ste pokušavali glumiti", izjavio je Jim u jednom od razgovora za Toronto International Film Festival.

Iako se jedno vrijeme povukao iz Hollywooda, 64-godišnji glumac vratio se ulozi Dr. Robotnika u filmu Sonic the Hedgehog 3, iskreno priznavši da je projekt prihvatio jer mu je – kako je rekao – trebao novac, piše Daily Mail.

