Priča o odbacivanju i utjesi koja je dirnula milijune i osvojila svijet

Društvene mreže posljednjih dana je osvojila priča o sedmogodišnjem makakiju Punchu i njegovom plišanom orangutanu.

U vrijeme kad internet u sekundi pronađe novu najdražu životinju, jedan sedmomjesečni japanski makaki iz zoološkog vrta Ichikawa City uspio je napraviti nešto rijetko: pretvorio je vlastitu priču o odbacivanju i traženju utjehe u globalni fenomen.

Glavni krivac za lavinu emocija i klikova je Punch, mladunac kojeg je majka napustila ubrzo nakon rođenja. Ono što je dirnulo publiku diljem svijeta nije samo činjenica da je odrastao uz skrbnike, nego i prizor koji se ponavlja u viralnim snimkama: Punch se, kad god mu je teško, privija uz plišanog orangutana iz IKEA-e kao uz sigurno mjesto.

Galerija 5 5 5 5 5

Punch - 1 Foto: Afp

Prema izvještajima, Punch je rođen u srpnju 2025. i vrlo rano ostao bez majčine brige, pa su ga zaposlenici zoološkog vrta ručno othranili. Kako bi ublažili nedostatak majke, skrbnici su mu vrlo rano uveli plišanog orangutana, a Punch se za igračku odmah vezao.

#monkey #punchmonkey #loveanimalswithbrandi #love ♬ original sound - Pebble @bff_pebble Abandoned at birth and raised by humans at Ichikawa City Zoo, little Punch the macaque found comfort in the most unexpected way, a fluffy orangutan plush toy With no mother to hold onto, he clings to his soft companion for safety, warmth and reassurance. What started as a simple act of care by zookeepers has now turned into a global love story, as photos of Punch carrying his plush everywhere have melted hearts across the internet. Sometimes comfort doesn't come in the way we expect... but it's enough to heal, grow and remind the world that even the smallest soul deserves love Latest update : Punch is beginning to be accepted by other macaques in his troop. #CatLovers

Ključni trenutak u priči dolazi kad je zoološki vrt počeo s njegovim postupnim uključivanjem u skupinu. Upravo tada su nastale snimke koje su zapalile TikTok, X i Reddit: Punch pokušava prići drugim makakijima, ali ga oni često odbiju ili odgurnu, nakon čega se on zatim vraća plišancu, kojeg vuče po nastambi.

Punch - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Priča o megazvijezdi koja uskoro stiže u Zagreb, a njegovu braku s voditeljicom presudila je sekta

Punch je postao internetska opsesija iz nekoliko razloga: prizori odbacivanja i traženja utjehe mnogi su doživjeli kao priču o vlastitom pripadanju i nedostatku osoba za koje se vežemo, a kratki isječci na društvenim mrežama su se nizale kao epizode napredovanja asimilacije. Dakako, tu je i jednostavan, prepoznatljiv simbol: plišani orangutan, koji je postao vizualni potpis priče i rekvizit za emocionalnu potporu kojeg je lako zapamtiti.

Punch - 4 Foto: Profimedia

Da se oko Puncha okupila i internetska zajednica, a pojavili su se i hashtagovi podrške poput #HangInTherePunch te videi društvenih komentatora koji govore kako bi najradije kupili prvu kartu za Japan kako bi osobno zagrlili Puncha.

Koliko je priča o napuštenom makakiju i njegovoj omiljenoj igrački obišla svijet, pokazuje i povećana potražnja za IKEA Djungelskog orangutanom, koji je postao rasprodan ili teško dostupan u više tržišta. IKEA (Ingka Group) je za AFP potvrdila neviđen interes i značajno višu prodaju nego inače, uz nestašice u nekim državama, uključujući Japan i SAD. Slično je i u Hrvatskoj, gdje prema stranicama hrvatske IKEA-e stoji da plišanog orangutana, kojeg se može nabaviti po cijeni od 19,99 eura, trenutno ne može nabaviti jer ga nema u zalihama.

Punch - 7 Foto: Profimedia

U međuvremenu su se pojavile i priče o fanovima koji kupuju plišance u solidarnosti s Punchom, a ovu situaciju su iskoristili i preprodavači koji plišanca prodaju po višestruko većoj cijeni.

Novostečena popularnost prelila se s interneta u stvarni život. Tijekom japanskog prazničnog vikenda, fanovi su čekali i do sat vremena da vide Puncha, a zabilježene su i brojke od više tisuća posjetitelja u jednom danu. Zoolški vrt je, kako bi smanjio stres za životinje, uveo i ograničenu zonu oko dijela nastambe. Uz val simpatija, dio medija i organizacija otvorio je i pitanje dobrobiti životinja u zoološkim vrtovima te koliko viralna slava stvarno pomaže samoj životinji.

Dok su društvene mreže navijale za njega, iz zoološkog vrta stigli su i optimističnije novosti koje pokazuju kako su Puncha njegovala dva odrasla pripadnika nastambe te da se postupno uklapa u skupinu.

Priča o Punchu i njegovom voljenom plišancu pokazuju koliko društvene mreže i algoritam istih utječu na našu pozornost te kako svi navijamo za one slabije da uspiju.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Tko je žena koja je obilježila kultni horor? Zbog nepravde je uzdrmala cijelu franšizu

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Gdje je danas? Bila je najveća zvijezda 2000-ih, a onda je uslijedio veliki skandal!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto Italija svake zime stane na pet dana? Priča o festivalu koji je nadživio skandale i tragedije

Pogledaji ovo Celebrity Maja i Šime udružili snage: Nakon Pariza u Splitu skupa spremaju nešto novo!