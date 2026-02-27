Kako izgleda partnerica Darija Šarića? U rijetkom zajedničkom izlasku nije ju ispuštao iz zagrljaja

Dario Šarić godinama gradi uspješnu sportsku karijeru, ali izvan terena vodi znatno mirniji i povučeniji život. I dok je naviknuo na reflektore dvorana i parketa, privatne trenutke čuva daleko od znatiželjnih pogleda.

Dario Šarić ponovno je u Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji. Popularni košarkaš stigao je na okupljanje u Opatiji uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iza 31-godišnjeg Šarića je duga karijera, od angažmana u Šibeniku i Ciboni pa do odlaska u NBA, gdje su ga izabrali Sixersi. Trenutačno je igrač Kingsa, a osim karijere pažnju privlači i privatnim životom.

Dario Šarić Foto: Damir Skomrlj / CROPIX

Njegova najveća podrška zasigurno je partnerica Karla Pešuljić, s kojom je u dugogodišnjoj vezi. Iako o njihovoj ljubavi nije poznato puno detalja jer privatni život brižno čuvaju daleko od očiju javnosti, poznato je da su 2022. godine postali roditelji. U njihovu obitelj tada je stigao sin Niko, koji je dodatno učvrstio njihovu sreću.

Dario Šarić s partnericom Foto: Goran Mehkek / CROPIX

U javnosti ih nemamo priliku često vidjeti zajedno, no jednom su prilikom ipak napravili iznimku i pojavili se na važnom događanju. Prije dvije godine zajedno su se pojavili na gala večeri prije utakmice koja se održala u čast sjećanja na Dražena Petrovića. Tada su zajedno stali pred kamere, a košarkaš Karlu nije ispuštao iz zagrljaja, jasno pokazujući koliko su povezani.

Dario Šarić s partnericom Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za tu prigodu lijepa Zagrepčanka odabrala je elegantnu crnu haljinu jednostavnog kroja koja je pratila liniju tijela, uz efektne narančaste salonke i decentnu torbicu s lancem, dok je kosu nosila raspuštenu, a make-up zadržala prirodnim i profinjenim. Dario se odlučio za klasično crno odijelo s bijelom košuljom ležerno otkopčanog ovratnika, koje je kombinirao sa svijetlim tenisicama, spajajući eleganciju i opuštenost u prepoznatljivom sportskom stilu.

Dario Šarić Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Poznato je i da je Karla diplomirana ekonomistica, a koliko im je privatnost važna, pokazuje i činjenica da Šarić ima zaključan profil na Instagramu.

