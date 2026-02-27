Ma što se to slavilo? Rakitićeva Raquel u kreaciji s istaknutim dekolteom bila je glavna tema večeri

Raquel Mauri i Ivan Rakitić zajedno su zablistali na posebnoj proslavi. Fotografije koje je lijepa Španjolka podijelila na Instagramu izazvale su brojne reakcije i komplimente.

Večernji izlazak Ivana Rakitića i njegove supruge Raquel Mauri izazvao je veliku pažnju na Instagramu, gdje su podijelili nekoliko fotografija s posebnog događanja.

Raquel je za tu prigodu odabrala efektno crno izdanje – elegantne hlače i pripijenu majicu kojom je istaknula dekolte. Kombinaciju je upotpunila decentnim nakitom i jednostavnom frizurom.

Njezin suprug odlučio se za klasičnu, profinjenu kombinaciju te zadržao svoj prepoznatljivi, uglađeni stil.

Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Zajedno su pozirali nasmijani i opušteni, a njihova bliskost jasno se osjeti na svakoj fotografiji.

Raquel Mauri, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda kultne serije poginula u stravičnom požaru, detalji tragedije su potresni

Pratitelji na društvenim mrežama objavu su obasuli brojnim komplimentima.

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju sinovi Dina i Viktorije Rađe? Odrasli su u dvojicu prekrasnih mladića

''Predivna'', ''Prekrasne fotografije'', ''Ma nema ljepše'', ''Zgodni'', ''Miss Splita'', ''Lipa naša nevista'', samo je dio komentara s Instagrama

Raquel Mauri Foto: Instagram

Galerija 30 30 30 30 30

Inače, par je bio među uzvanicima na proslavi 50. rođendana Marka Bralića Keta, koji je našem proslavljenom nogometašu bio kum na vjenčanju s Raquel. Na jednoj od fotografija koje je podijelila vidi se i Antonia Bralić, supruga njegova vjenčanog kuma.

Antonia Bralić, Raquel Mauri, Marko Bralić, Ivan Rakitić Foto: Instagram

Kako izgledaju punac i punica Ivana Rakitića? Fotografije pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Prizor najzgodnijeg hrvatskog zeta bez majice pokazao zašto godinama nosi laskavi nadimak!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Što stoji iza imidža razmažene plavuše? Usponi i padovi it djevojke čiji biznis vrijedi stotine milijuna dolara!

Pogledaji ovo Celebrity Udala se jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, s mužem golmanom preselila je u Miami!