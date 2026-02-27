Jedan od najuspješnijih DJ-eva današnjice dobio dijete u 59. godini: ''Najljepša tajna...''

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva, David Guetta, s obožavateljima je podijelio presretnu vijest o prinovi u obitelji.
''Najljepša tajna koju smo ikada čuvali'', napisao je Guetta uz dirljivu objavu na Instagramu, kojom je raznježio milijune pratitelja diljem svijeta.
Glazbeniku i njegovoj 24 godine mlađoj partnerici to je drugo zajedničko dijete. Nakon sina Cyana, njihova je obitelj sada bogatija za još jednog dječaka. Maleni Skyler pridružio se tako i Guettinoj djeci iz braka s Cathy Guettom – sinu Timu Elvisu (22) i kćeri Angie (18).
David Guetta i Jessica Ledon - 4 Foto: Profimedia
Sretni roditelji uz objavu su podijelili i prvu obiteljsku fotografiju s novorođenim sinčićem. Na jednoj od fotografija Guetta nježno grli Jessicu dok u naručju drži malenog Skylera, a pokraj njih ponosno stoji stariji brat Cyan. Emotivne prizore dodatno je upotpunio i kratki video u kojem novorođenče spokojno spava na tatinim prsima.
Par je obožavateljima pružio i mali uvid u razdoblje slatkog iščekivanja. Podijelili su nekoliko trenutaka s darivanja djeteta, a prema dekoracijama je jasno da su glavna tema bili – medvjedići. Nasmijana Jessica pozirala je uz raskošno ukrašenu tortu, dok joj je Guetta nježno grlio trudnički trbuh.
David Guetta i Jessica Ledon - 5 Foto: Profimedia
David Guetta i Jessica Ledon - 2 Foto: Profimedia
David se od Cathy razveo 2014. godine, nakon 22 godine braka, a od početka Davidove veze s 24 godine mlađom Jessicom šuška se da je upravo zbog nje ostavio bivšu suprugu.
U listopadu 2022. godine pričalo se da su prekinuli, ali čini se da su nagađanja bila pogrešna te su sada sretniji nego ikada.
