Jedan od najuspješnijih DJ-eva današnjice dobio dijete u 59. godini: ''Najljepša tajna...''

Jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva, David Guetta, s obožavateljima je podijelio presretnu vijest o prinovi u obitelji.

Slavni DJ i producent David Guetta (58) podijelio je s obožavateljima sretnu vijest koja je mjesecima bila njihova mala tajna. On i njegova djevojka Jessica Ledon (34) postali su roditelji dječaka, a ponosni tata na društvenim je mrežama otkrio i njegovo ime – Skyler.

''Najljepša tajna koju smo ikada čuvali'', napisao je Guetta uz dirljivu objavu na Instagramu, kojom je raznježio milijune pratitelja diljem svijeta.

Glazbeniku i njegovoj 24 godine mlađoj partnerici to je drugo zajedničko dijete. Nakon sina Cyana, njihova je obitelj sada bogatija za još jednog dječaka. Maleni Skyler pridružio se tako i Guettinoj djeci iz braka s Cathy Guettom – sinu Timu Elvisu (22) i kćeri Angie (18).

David Guetta i Jessica Ledon - 4 Foto: Profimedia

Sretni roditelji uz objavu su podijelili i prvu obiteljsku fotografiju s novorođenim sinčićem. Na jednoj od fotografija Guetta nježno grli Jessicu dok u naručju drži malenog Skylera, a pokraj njih ponosno stoji stariji brat Cyan. Emotivne prizore dodatno je upotpunio i kratki video u kojem novorođenče spokojno spava na tatinim prsima.

Par je obožavateljima pružio i mali uvid u razdoblje slatkog iščekivanja. Podijelili su nekoliko trenutaka s darivanja djeteta, a prema dekoracijama je jasno da su glavna tema bili – medvjedići. Nasmijana Jessica pozirala je uz raskošno ukrašenu tortu, dok joj je Guetta nježno grlio trudnički trbuh.

David Guetta i Jessica Ledon - 5 Foto: Profimedia

David Guetta i Jessica Ledon - 2 Foto: Profimedia

David se od Cathy razveo 2014. godine, nakon 22 godine braka, a od početka Davidove veze s 24 godine mlađom Jessicom šuška se da je upravo zbog nje ostavio bivšu suprugu.

U listopadu 2022. godine pričalo se da su prekinuli, ali čini se da su nagađanja bila pogrešna te su sada sretniji nego ikada.

