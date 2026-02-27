Novi kandidat u Survivor ulazi s jasnim prioritetima: ''Obitelj i Bog su mi na prvom mjestu!''

Roko Bačelić jedan je od novih kandidata ovogodišnjeg Survivora. U show ulazi s jakim sportskim duhom, izraženom vjerom u sebe i bez prevelikog kalkuliranja. U razgovoru nam je otkrio što očekuje od najtežeg televizijskog izazova i što ga u Dominikanskoj Republici može izbaciti iz ravnoteže.

Instruktor vožnje na papiru, ali konobar u stvarnosti – tako se opisuje Roko Bačelić, novi kandidat Survivora.

Za sebe kaže da je osoba pozitivnog stava, odan i iskren, prepun ljubavi prema životu, u kojemu su obitelj i Bog na prvom mjestu. Smatra se osobom od povjerenja, ramenom za plakanje i rukom za dizanje posrnulih. U slobodno vrijeme trči, pliva i ide u teretanu, voli putovanja, dugo ispijanje kave i zalaske sunca. Pozitiva i samo pozitiva – njegov je životni moto.

Odluka da se prijavi u Survivor nije bila rezultat dugog vaganja.

"Što se tiče moje prijave za Survivor, nije bilo presudnog trenutka, nego je jednostavno izostalo pretjerano razmišljanje, prst je stisnuo 'prijava' i aj ća. Kud puklo da puklo, reklo bi se."

Od avanture u Dominikanskoj Republici ne traži čuda, ali očekuje da mu potvrdi ono što već vjeruje da nosi u sebi.

"Od Survivora očekujem da će mi donijeti prije svega potvrdu moje 'otpornosti na metke', pozitivnost te urođenu sportsku kompetitivnost. Moguća je i promjena životne sredine, ali do tog odgovora ćemo doći ako preživim Survivor."

Roko Bačelić, Survivor - 2 Foto: Privatan album

Smatra da su mu mentalna snaga i smirenost glavni aduti, dok će prave slabosti, kaže, izaći na vidjelo tek u surovim uvjetima.

"Mentalnu snagu i smirenost smatram kao glavnim prednostima, dok ćemo najveću slabost otkriti kad se nađem u surovim uvjetima Dominikanske Republike."

Pritisak mu, priznaje, nije neprijatelj.

"Pod pritiskom se osjećam najviše 'živim', tada nema mjesta za pogreške, što znači da fokus mora biti TOP. Što se tiče neispavanosti i gladi, to mi ne predstavlja problem, samo sam onda teke tiši, mirniji i povučeniji."

Roko Bačelić, Survivor - 3 Foto: Nova TV

Život ga je, kaže, kroz niz različitih situacija postupno izgradio.

"Općenito kroz život sam imao situacije i trenutke koji su se akumulirali i rezultirali 'jakom glavom'. Sve imaju jednaku važnost, tako da nemam neku situaciju koju bih pretjerano izdvojio."

Ipak, jedno iskustvo posebno ga je oblikovalo.

Roko Bačelić, Survivor - 4 Foto: Privatan album

"Prekid s curom definitivno bih svrstao u broj 1. To je produbilo moju vjeru i konekciju s Bogom, gdje vrline jačaju i množe se, a mane slabe ili dolazi do potpunog nestanka", objasnio nam je.

U timskom okruženju vidi sebe kao aktivnog sudionika, ali i osobu koja preuzima odgovornost.

"Tihi strateg definitivno nisam. Prije svega sam timski igrač, problem s autoritetom apsolutno nemam, ali smatram za sebe da sam po prirodi vođa."

Na izdaju ne gleda crno-bijelo.

"Leđa bih okrenuo nekome samo ako treba na leđa da mi skoči pa da ZAJEDNO riješimo tu igru koja bi to zahtijevala", kaže.

Kod ljudi brzo prepoznaje ono što cijeni – i ono što ne tolerira.

"Najbrže me izbaci sebičnost i laži, a privuče upravo suprotno, darežljivost i iskrenost."

Roko Bačelić, Survivor - 5 Foto: Privatan album

Jedna odluka posebno mu je proširila vidike.

"Odlazak u Norvešku i sigurno bih je ponovio'', priznaje.

Njegova svakodnevica trenutačno je daleko od tropskih uvjeta.

"Radim kao konobar u restoranu. Pfff, itekako se razlikuje od onoga što me čeka. U Survivoru neće biti osnovnih potrepština. Jedino što će ostati isto je moja dnevna fizička aktivnost."

Roko Bačelić, Survivor - 6 Foto: Privatan album

Reakcija obitelji bila je, kaže, emotivna.

"Nisu mogli vjerovati, mater ima osjećaj da idem na doživotnu robiju. Misli da gubi sina zauvijek", šali se Roko.

Iako ima snažnu podršku najbližih, svjestan je da se na kraju sve svodi na osobnu odgovornost.

Roko Bačelić, Survivor - 7 Foto: Nova TV

"Najiskrenije, sam sebi sam najveća podrška, ujedno i najveći kritičar. Ali definitivno obitelj i prijatelji me podržavaju u svemu, posebno moj brat Skockani."

Pred Rokom su glad, iscrpljenost i igra u kojoj ništa nije sigurno. Hoće li ga voditi srce, snaga ili instinkt, pokazat će dani u Dominikanskoj Republici – ali jedno je sigurno, Roko će ostati vjeran sebi.

