Gdje je danas? Bila je najveća zvijezda 2000-ih, a onda je uslijedio veliki skandal!

Prije više od dva desetljeća osvojila je svijet hitom ''Can't Fight the Moonlight'', a njezin privatni život pun skandala i preokreta često je bio jednako zanimljiv kao i njezina glazbena karijera.

Početkom 2000-ih njezin se hit ''Can't Fight the Moonlight'' slušao na svakom tulumu. Pjesma iz filma ''Djevojke iz Coyote bara'' (Coyote Ugly) iz 2000. vinula je LeAnn Rimes među najveće svjetske pop-zvijezde tog vremena i donijela joj globalnu prepoznatljivost. No njezina priča počela je mnogo ranije i bila je sve samo ne obična.

LeAnn Rimes proslavila se još kao tinejdžerica. Sa samo 13 godina osvojila je glazbeni svijet pjesmom ''Blue'', a ubrzo je postala jedna od najmlađih dobitnica nagrade Grammy u povijesti. Mediji su je uspoređivali s legendarnom Patsy Cline, a njezin snažan, zreli vokal izdvajao ju je od vršnjaka.

Tijekom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih nizala je hitove poput ''How Do I Live'', ''I Need You'' i, naravno, ''Can’t Fight the Moonlight'', koji je postao njezin zaštitni znak i jedan od najprepoznatljivijih soundtrack-singlova tog desetljeća.

Ukupno je prodala više desetaka milijuna albuma diljem svijeta, a karijeru dugu gotovo tri desetljeća nastavila je graditi kroz country i pop-projekte.

Posljednjih godina vratila se intimnijem, zrelijem zvuku, a album ''God's Work'' pokazao je introspektivniju stranu pjevačice koja je odrasla pod svjetlima reflektora.

Osim glazbe, okušala se i u glumi te televizijskim projektima, a često sudjeluje u show-programima i specijalnim televizijskim nastupima. I dalje redovito nastupa uživo, održava turneje i obilježava velike obljetnice svoje karijere.

Iako je profesionalno bila iznimno uspješna, privatni život LeAnn Rimes godinama je bio tema tabloida.

Godine 2002. udala se za plesača Deana Sheremeta. No njihov brak završio je 2009. godine, nakon što je u javnost procurila vijest o njezinoj vezi s glumcem Eddiejem Cibrianom. Par se upoznao na snimanju televizijskog filma, a u tom su trenutku oboje bili u braku s drugim partnerima.

Afera je izazvala ogroman medijski skandal i raspad dviju obitelji. Cibrian je tada bio u braku s reality-zvijezdom Brandi Glanville, s kojom ima dvoje djece. Javnost nije štedjela LeAnn, a pjevačica je godinama bila izložena oštrim kritikama i negativnim naslovima.

Unatoč svemu, LeAnn i Eddie ostali su zajedno. Vjenčali su se 2011. godine na privatnoj ceremoniji u Kaliforniji. Danas su u braku više od desetljeća, a pjevačica je više puta istaknula kako su kroz terapiju, komunikaciju i rad na odnosu uspjeli izgraditi stabilnu zajednicu.

LeAnn danas ima blizak odnos s Cibrianovim sinovima i često naglašava koliko joj znači obiteljski život. Iako je njihov početak bio turbulentan, s vremenom su odnosi postali smireniji, a javne napetosti znatno su se stišale.

Par živi između Los Angelesa i Nashvillea, a privatnost nastoje čuvati daleko od pretjerane medijske pažnje. Na društvenim mrežama LeAnn povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice, no fokus joj je prvenstveno na glazbi, osobnom razvoju i mentalnom zdravlju.

Rimes je posljednjih godina vrlo otvoreno govorila o svojim osobnim borbama. Od djetinjstva se bori s psorijazom, kroničnom kožnom bolešću, a jednom je javno objavila fotografije bez filtera kako bi podigla svijest o toj temi.

Također je priznala da je slava u ranoj dobi ostavila posljedice na njezino mentalno zdravlje. Govorila je o anksioznosti, pritiscima industrije i potrebi za terapijom. Danas ističe kako je rad na sebi bio ključan za njezinu emocionalnu stabilnost.

Pokrenula je i podcast u kojem razgovara o duhovnosti, iscjeljenju i osobnom rastu, želeći pokazati da iza glamura stoji stvarna osoba sa stvarnim izazovima.

Iako više nije svakodnevno na vrhu top-lista kao početkom 2000-ih, njezina publika ostala je vjerna. Nastupa, snima i aktivno gradi projekte.

