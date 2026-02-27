Gdje je danas? Bila je najveća zvijezda 2000-ih, a onda je uslijedio veliki skandal!

Prije više od dva desetljeća osvojila je svijet hitom ''Can't Fight the Moonlight'', a njezin privatni život pun skandala i preokreta često je bio jednako zanimljiv kao i njezina glazbena karijera.
Početkom 2000-ih njezin se hit ''Can't Fight the Moonlight'' slušao na svakom tulumu. Pjesma iz filma ''Djevojke iz Coyote bara'' (Coyote Ugly) iz 2000. vinula je LeAnn Rimes među najveće svjetske pop-zvijezde tog vremena i donijela joj globalnu prepoznatljivost. No njezina priča počela je mnogo ranije i bila je sve samo ne obična.
LeAnn Rimes proslavila se još kao tinejdžerica. Sa samo 13 godina osvojila je glazbeni svijet pjesmom ''Blue'', a ubrzo je postala jedna od najmlađih dobitnica nagrade Grammy u povijesti. Mediji su je uspoređivali s legendarnom Patsy Cline, a njezin snažan, zreli vokal izdvajao ju je od vršnjaka.
LeAnn Rimes - 1 Foto: Profimedia
LeAnn Rimes - 3 Foto: Profimedia
Tijekom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih nizala je hitove poput ''How Do I Live'', ''I Need You'' i, naravno, ''Can’t Fight the Moonlight'', koji je postao njezin zaštitni znak i jedan od najprepoznatljivijih soundtrack-singlova tog desetljeća.
Ukupno je prodala više desetaka milijuna albuma diljem svijeta, a karijeru dugu gotovo tri desetljeća nastavila je graditi kroz country i pop-projekte.
Posljednjih godina vratila se intimnijem, zrelijem zvuku, a album ''God's Work'' pokazao je introspektivniju stranu pjevačice koja je odrasla pod svjetlima reflektora.
LeAnn Rimes - 8 Foto: Afp
LeAnn Rimes - 6 Foto: Afp
Osim glazbe, okušala se i u glumi te televizijskim projektima, a često sudjeluje u show-programima i specijalnim televizijskim nastupima. I dalje redovito nastupa uživo, održava turneje i obilježava velike obljetnice svoje karijere.
Iako je profesionalno bila iznimno uspješna, privatni život LeAnn Rimes godinama je bio tema tabloida.
LeAnn Rimes - 4 Foto: Afp
LeAnn Rimes - 1 Foto: Afp
Godine 2002. udala se za plesača Deana Sheremeta. No njihov brak završio je 2009. godine, nakon što je u javnost procurila vijest o njezinoj vezi s glumcem Eddiejem Cibrianom. Par se upoznao na snimanju televizijskog filma, a u tom su trenutku oboje bili u braku s drugim partnerima.
LeAnn Rimes i Eddie Cibrian Foto: Afp
LeAnn Rimes i Eddie Cibrian Foto: Afp
Afera je izazvala ogroman medijski skandal i raspad dviju obitelji. Cibrian je tada bio u braku s reality-zvijezdom Brandi Glanville, s kojom ima dvoje djece. Javnost nije štedjela LeAnn, a pjevačica je godinama bila izložena oštrim kritikama i negativnim naslovima.
Unatoč svemu, LeAnn i Eddie ostali su zajedno. Vjenčali su se 2011. godine na privatnoj ceremoniji u Kaliforniji. Danas su u braku više od desetljeća, a pjevačica je više puta istaknula kako su kroz terapiju, komunikaciju i rad na odnosu uspjeli izgraditi stabilnu zajednicu.
LeAnn danas ima blizak odnos s Cibrianovim sinovima i često naglašava koliko joj znači obiteljski život. Iako je njihov početak bio turbulentan, s vremenom su odnosi postali smireniji, a javne napetosti znatno su se stišale.
LeAnn Rimes - 3 Foto: Afp
Par živi između Los Angelesa i Nashvillea, a privatnost nastoje čuvati daleko od pretjerane medijske pažnje. Na društvenim mrežama LeAnn povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice, no fokus joj je prvenstveno na glazbi, osobnom razvoju i mentalnom zdravlju.
Rimes je posljednjih godina vrlo otvoreno govorila o svojim osobnim borbama. Od djetinjstva se bori s psorijazom, kroničnom kožnom bolešću, a jednom je javno objavila fotografije bez filtera kako bi podigla svijest o toj temi.
LeAnn Rimes - 7 Foto: Afp
Također je priznala da je slava u ranoj dobi ostavila posljedice na njezino mentalno zdravlje. Govorila je o anksioznosti, pritiscima industrije i potrebi za terapijom. Danas ističe kako je rad na sebi bio ključan za njezinu emocionalnu stabilnost.
Pokrenula je i podcast u kojem razgovara o duhovnosti, iscjeljenju i osobnom rastu, želeći pokazati da iza glamura stoji stvarna osoba sa stvarnim izazovima.
Iako više nije svakodnevno na vrhu top-lista kao početkom 2000-ih, njezina publika ostala je vjerna. Nastupa, snima i aktivno gradi projekte.
