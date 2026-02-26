Zvijezda kultnog filma u središtu teških optužbi: Manekenka iznijela šokantne tvrdnje

Britanska manekenka podnijela je tužbu protiv Crispina Glovera i iznijela niz ozbiljnih optužbi. Glumac, poznat po ulozi u filmu ''Povratak u budućnost'', sve je tvrdnje preko odvjetnika negirao.

Holivudski glumac Crispin Glover, najpoznatiji po ulozi u filmu ''Povratak u budućnost'', našao se u središtu ozbiljnog skandala.

Protiv njega je tužbu podnijela britanska manekenka koja ga optužuje za fizički napad i niz drugih kaznenih djela, dok on preko odvjetnika sve optužbe odbacuje, piše Daily Mail.

Prema sudskim dokumentima u koje je uvid imao Daily Mail, 30-godišnja tužiteljica, koja se vodi pod imenom Jane Doe, tvrdi da ju je Glover namamio obećanjem da će joj osigurati smještaj i posao ako napusti Ujedinjeno Kraljevstvo i preseli se u njegovu kuću u Los Angelesu. Nakon što se preselila, tvrdi da je shvatila kako je od nje zapravo očekivao da živi s njim i bude mu partnerica, ali pod uvjetima koje opisuje kao odnos potpune podređenosti, odnosno ''seksualnog ropstva''.

Također navodi i da je Glover pokušavao nadzirati njezino kretanje i kontrolirati kamo ide i s kim se viđa. Navodi i da je jednog dana, kada je protiv njegove volje otišla na molitvu u džamiju, zaključao kuću te je, kako tvrdi, ostavio bez krova nad glavom.

U tužbi tvrdi da je pokušala ući u kuću kako bi uzela svoje mačke, no tada ju je, prema njezinim navodima, Glover napao. Nakon toga je, navodi, pozvao policiju i protiv nje zatražio zabranu prilaska, koju opisuje kao lažnu i neosnovanu. Ističe da je njegov zahtjev za zabranu prilaska bio brzo odbačen, no tvrdi da ju je nakon toga nastavio uznemiravati i pokušavao manipulirati kako bi stupila u seksualni odnos s njim.

Za strane medije o svemu se oglasio odvjetnik glumca.

''Gospodin Glover najoštrije odbacuje ove neutemeljene optužbe. Činjenica je da je 2. ožujka 2024. gospodin Glover bio žrtva ničim izazvanog teškog kaznenog napada od strane Jane Doe u svojoj rezidenciji u Los Angelesu. Gospodin Glover pozvao je policijsku upravu Los Angelesa (LAPD), koja je izašla na mjesto događaja, provela istragu i uhitila Jane Doe.''

''Ove činjenice potvrđene su policijskim zapisnicima i zahtjevom za zabranu prilaska koji je gospodin Glover tada podnio protiv Jane Doe. Gospodin Glover namjerava se odlučno braniti i iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva. Uvjeren je da će sudski postupak pokazati da je ova tužba neosnovana i izmišljena.''

Doe, koja je u tužbi navela da ima poremećaj iz spektra autizma, tvrdi da ju je Glover prvi put kontaktirao putem društvenih mreža 2015. godine te je počeo nagovarati da se preseli u Los Angeles. Navodi da ga je tada smatrala prijateljem, ali tvrdi da joj je tijekom njihova dopisivanja upućivao neobične i neprimjerene romantične prijedloge.

Navodi i da su se 2023. susreli u Dresdenu, gdje joj je, prema njezinim tvrdnjama, pokazao svoju kolekciju nacističkih suvenira. Unatoč tome, nastavila je kontakt jer joj je, kako stoji u tužbi, obećavao posao u svijetu zabave.

Protiv glumca je podnijela tužbu zbog fizičkog napada, prijevare, zlonamjernog pokretanja postupka, namjernog nanošenja emocionalne patnje i nezakonitog izbacivanja iz stana. Također ga tuži zbog navodnog kršenja Zakona o građanskim pravima Tom Bane, tvrdeći da je prijetnjama nasiljem pokušao spriječiti njezino pravo na slobodno kretanje i prisiliti je na seksualni odnos.

S druge strane, policijski izvori navodno su za TMZ izjavili da je Glover 2. ožujka 2024. pozvao policiju u svoju kuću u Silverlakeu, tvrdeći da su ga napali muškarac i žena. Prema tim izvorima, policija je izašla na teren, ali nitko nije uhićen.

