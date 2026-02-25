Voditeljica koju prate milijuni pokazala figuru iz snova u sićušnom bikiniju!

Popularna britanska voditeljica Maya Jama oduševila je pratitelje novom objavom. U jednostavnom, ali izazovnom crnom bikiniju pokazala je zavidnu liniju i ponovno zapalila društvene mreže.

Britanska voditeljica i televizijska zvijezda Maya Jama ponovno je zapalila društvene mreže.

Na Instagramu je objavila selfi u crnom bikiniju koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru. Maya je pozirala pred ogledalom u minimalističkom izdanju, sa sunčanim naočalama i raspuštenom kosom.

Maya Jama Foto: Instagram

Tko je ova ljepotica?

Maya Jama - 11 Foto: Instagram

Maya Indea Jama rođena je 14. kolovoza 1994. godine u Bristolu, u Engleskoj. Karijeru je započela kao tinejdžerica radeći na kanalima poput MTV-a, radeći kao DJ na Rinse FM-u, te kasnije na BBC Radio 1.

Maya Jama - 7 Foto: Instagram

Danas je poznata kao voditeljica popularne emisije ''Love Island''.

Maya Jama - 4 Foto: Instagram

Osim televizijskog rada, Maya se ostvarila i u modnom i beauty biznisu: ima vlastitu liniju maski za lice, a radila je kolekcije odjeće surađujući s poznatim brendovima.

Mayu na Instagramu prate 3,2 milijuna ljudi, s kojima svakodnevno dijeli svoje fotografije.

Nedavno se u javnosti pojavila u prozirnom izdanju, više o tome pisali smo OVDJE.

Maya Jama - 9 Foto: Instagram

