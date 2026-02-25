Novi natjecatelj Survivora iskreno o izazovu koji ga čeka: ''Ako nešto vrijedi, žrtvovat ću se za to''

Nova sezona Survivora donosi nove natjecatelje, a među njima je i Stipe Šunić. U avanturu ulazi vođen intuicijom, bez velikih planova i kalkulacija, spreman prihvatiti sve što ga čeka. U razgovoru otkriva što ga je potaknulo na prijavu, kako reagira pod pritiskom i zašto mu je najvažnije – ostati čovjek.

Stipe Šunić jedan je od novih kandidata ovogodišnje sezone Survivora. U show ulazi bez unaprijed razrađene strategije, ali s jasnom željom da testira sebe u uvjetima koji su daleko od svakodnevice. Kaže da se vodi osjećajem, da brzo vjeruje ljudima i da je spreman učiti kroz iskustvo – pa i onda kada ono dolazi na teži način.

Na pitanje zašto je izabrao baš Survivor, odgovara iskreno:

''Zašto sam baš izabrao Survivor? Ima toliko razloga zašto baš Survivor, ali najveći faktor je bila intuicija. U trenutku kad sam vidio ovaj show, znao sam da ću se zaljubiti u njega. I do danas ga još uvijek volim iako znam što me sve teško uskoro čeka'', kaže nam.

Od showa, kaže, nema velika očekivanja ni unaprijed zacrtane planove.

''Ne očekujem mnogo, nemam nikakve planove niti se planiram pripremati. Samo koračam naprijed i gledam ispred sebe, pa di god me put odvede. Možda će biti lako i veselo, a možda i izazovno i stresno, međutim budem li stajao na mjestu, znam što me čeka. Tako da samo koračam hrabro naprijed, učim putem i uživam u momentu'', rekao nam je.

Stipe Šunić, Survivor - 6 Foto: Nova TV

Kao svoju najveću prednost ističe širinu pogleda na ljude i situacije, ali svjestan je i slabosti.

''Najveća prednost je ta što izvlačim mudrosti iz mnogo različitih izvora i mjesta. Jer razumijevanje drugih ljudi, njihovih stajališta i 'izvora znanja' na kraju dana tebe čini potpunom osobom. Isto tako ne sramim se učiti od drugih 'loših autora', samo zato što je autor loš, ne znači da je i njegovo djelo. Međutim, moja najveća mana ili slabost je ta što vjerujem ljudima, uvijek na prvu gledam najbolje u ljudima. Volim ih sve na prvu, što me jako često zna koštati. I tu se opečem, ali onda kad shvatim da su pojedinci takvi, prihvatim ih onakve kakvi jesu i stavim ih tamo gdje zaslužuju da budu'', priznaje nam Stipe.

Teški uvjeti u Survivoru neizbježni su, no na pritisak reagira promišljeno.

Stipe Šunić, Survivor - 5 Foto: Privatan album

''Kad sam gladan papam, neispavan odem spavat, a pod pritiskom otvorim ventil. Šalu na stranu, sve ovisi, u pravilu se povlačim jer iskreno ne interesiraju me sukobi i shvaćam ozbiljnost da pod teškim uvjetima se mogu reći i napraviti neke stvari koje kasnije lagano prežalimo. Međutim, ako imam nešto što je vrijedno boriti se. Nebitno što to bilo, tu možete očekivati osobu koja će se žrtvovati u borbi za to što mi vrijedi'', govori.

Svjestan je da ga čeka iskustvo kakvo dosad nije proživio.

''Volio bih reći da jesam, no dovoljno sam inteligentan i shvaćam u što se upuštam, stoga ne želim reći ni da sam spreman ili čak proživio nešto slično što bi mi pomoglo. Ovo je definitivno životna lekcija gdje prvo dobiješ ispit, a tek onda lekciju. Tako da osim znanja koja nosim sa sobom kroz život, reka bih da 80 % idem tamo na slijepo'', priznaje.

Na pitanje o najtežim trenucima u životu odgovara filozofski, ali konkretno – sve ima svoju cijenu.

Stipe Šunić, Survivor - 3 Foto: Privatan album

''Uglavnom zaboravljam loše i pamtim dobre trenutke, bilo je tu mnogo teških i izazovnih momenata kojih se nerado prisjećam, no na kraju dana su me svi ti momenti napravili osobom koja danas jesam. Možda jedna od glavnih lekcija koju sam naučio je da ništa ne dolazi samo od sebe, već uvijek se mora nešto ponuditi ili žrtvovati kako bi dobio nešto zauzvrat. Primjerice, sportaši će se odreći mladosti kako bi se posvetili treningu, poduzetnici stavljaju kolateral kako bi podigli novce. Tako i ja. Cijena mojih snova je da zauzvrat moram ponuditi nešto. U pravilu su to stvari koje ne volim i teško uradim. Bilo to otvoriti se i pokazati svoju slabu stranu, ili posvetiti se nečemu ili nekome znajući da ništa nije garantirano da uspije. Bez obzira, ako želiš nešto, prije toga se moraš odreći nečega'', kaže.

Svoju ulogu u igri ne definira unaprijed.

''Bruce Lee quote – 'Be like water, my friend'. Sve ovisi o tome što se igra. Igra traži da smo na prstima, ne znaš kome vjerovati jer svatko kuje svoje planove. Onda budi taktičan. Ako igra traži vođu koji će svojim djelima potaknuti ostale i uzvesti ih na višu razinu, onda koračam prvi. Ako su ljudi oko mene bližnji i stalo mi je do njih, onda prvi skačem u vatru za njih. Sve ovisi o situaciji'', objašnjava.

Stipe Šunić, Survivor - 1 Foto: Privatan album

Ni okretanje leđa ne doživljava olako.

''Ne želim nikome zlo, ako to slučajno uradim, znam da nije to bila moja namjera i ispričavam ako mi na kraju bude zbog toga. Stoga ako nekome moram okrenuti leđa, onda ću tu uvijek pokušati učiniti na što lakši način. Barem da na kraju njima bude lakše to prihvatiti'', govori.

Kod ljudi cijeni jednostavne, ali ključne stvari.

''Jedan odgovor u dvije riječi. Iskrenost i autentičnost. Ako vidim kod nekog da je to on, priča ono što misli i radi ono što priča. Takve osobe volim i poštujem. Takve ljude želim oko sebe. Ali ljudi koji se pretvaraju da su nešto… ehh, zaobiđi me, thank you…'' priznaje.

Sebe naziva studentom života.

''Lekcija da nastavim učiti. Smatram se studentom života i volim učiti. Istovremeno sam otvorenog uma, stoga vrlo rado saslušam druge i upijam znanja od njih. To je jedna stvar koju do dandanas držim uza se i do kraja ću. Pišem knjige, ne iz razloga da mogu reći da pišem knjige, već zato što je to dokaz da sam naučio nešto i uvijek se mogu vratiti i osvrnuti na njih za prijašnje lekcije'', izjavio je.

Stipe Šunić, Survivor - 2 Foto: Privatan album

Na tuđa mišljenja, kaže, ne troši energiju.

''Nisam obraćao pozornost na etikete koje su mi drugi lijepili. Ako drugi tvrde nešto o meni, a ja znam da to nisam, zašto gubiti vrijeme pokušavajući objasniti im suprotno. Pčela ne gubi vrijeme objašnjavajući muhi da je med bolji od…'' zaključio je Stipe.

Njegov svakodnevni život raznolik je gotovo koliko i njegovi interesi.

''Ugostitelj, poljoprivrednik, animator, vodič, filozof i mnogo, mnogo više!! Živim svoj život, svaki dan je različit, ali ipak znam što me čeka. Ali tamo je drugi svijet. Izazovi s kojima se nikad nisam susreo, prilike koje se pojave jedanput u životu i paukovi koje nema nigdje nego tamo!!! Tako da za dobro ili loše, dosta se razlikuje.''

Odluku o odlasku u Survivor podijelio je samo s najbližima.

Stipe Šunić, Survivor - 3 Foto: Privatan album

''Dosta sam privatna osoba i ne volim baš najavljivati svijetu moje planove i sljedeće korake. No bližnjima kojima sam to reka su se oduševili i poželili mi sreću i saopćili samo jednu stvar: 'Što god bilo, na kraju dana, samo ostani čovjek.' I to planiram i učiniti'', poručuje.

Najveća podrška su mu roditelji – ali i on sam sebi.

''Moja mama i moj tata. Ali i ja jer vjerujem u sebe i vjerujem da ću uspjeti. Jer na kraju dana sve se svodi u vjeru, bilo to vjera u religiju, vjera u ljubav ili vjera u sebe. Jer ako vjeruješ da ćeš uspjeti, onda ćeš vidjeti prilike, a ako vjeruješ da nećeš uspjeti, onda ćeš vidit samo prepreke."

Na prvi dojam, priznaje, ljudi ga ponekad pogrešno procijene.

Stipe Šunić, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Hmmm, rekao bih da moju djetinjatost i nezrelost stavljaju na prijestolje. Samo zato što preferiram očuvati tu moju dječju stranu u sebi i igrati se ne znači da, ako moment zahtjeva, ne znam biti ozbiljan i mudar. No to je i djelomično do mene zato što u većini slučajeva i želim biti percipiran kao 'careless attitude', tako je život, bar po meni, dosta lakši.''

Hoće li ga intuicija i filozofija "be like water" dovesti daleko u Survivoru, tek ćemo vidjeti.

Više o Stipi Šuniću čitajte na portalu Nove TV.

