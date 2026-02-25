Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

Sonja je s partnerom Goranom i kćerkicom otputovala u Dubai te na Instagramu pokazala kako su ondje proveli kvalitetno vrijeme.

Sonja Kovač sa svojim partnerom Goranom i njihovom kćerkicom Bellom May otputovala je u Dubai, a pratiteljima na Instagramu pokazala je kako izgleda obiteljski odmor s malim djetetom, i to na jednoj od najpopularnijih svjetskih destinacija.

Na profilu je podijelila niz kadrova s putovanja, od leta avionom pa do brojnih aktivnosti u kojima su uživali. Obitelj je dane provodila na plaži kupajući se i istražujući razne sadržaje prilagođene i najmlađima.

Pogledaji ovo Celebrity Kako Jennifer Garner održava fantastičnu liniju u 54. godini? Tajna je u jednoj jutarnjoj navici!

Posjetili su i poznati Miracle Garden, oduševili se podvodnim svijetom u Dubai Aquariumu i Underwater Zoo-u, a navečer su uživali u spektakularnim Dubai fontanama.

Posebno simpatične reakcije izazvao je i "baby disco", gdje je mala mezimica uživala u glazbi i plesu.

Sonja Kovač Foto: Instagram

"Evo što sve možete raditi sa svojim bebicama u Dubaiju! Sejvaj i sheraj, nikad ne znaš kad će zatrebati, nadamo se da ćemo inspirirati nekoga od vas da putujete što više sa svojim malenima", poručila je Sonja u opisu.

Pogledaji ovo Celebrity Saša Kopljar iznenadio pratitelje starom obiteljskom fotografijom: "Godine otišle u nepovrat"

Putujete li i vi s djecom? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Sonja Kovač na Bahamima - 9 Foto: Sonja Kovač/Instagram

Sudeći po fotografijama i videima, obitelj je maksimalno iskoristila vrijeme, a Sonja je još jednom pokazala da putovanja s djecom mogu biti nezaboravna avantura, bez obzira na njihovu dob.

Galerija 25 25 25 25 25

Sonja Kovač na Bahamima - 3 Foto: Sonja Kovač/Instagram

OVDJE zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač, koji ima 130 kvadrata.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Prvi televizijski nastup pjevača nakon strašne otmice u Beogradu, njegov hit sigurno znate

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Kobna večer: Objavljena snimka poziva hitnoj službi nakon smrti kćeri glumca

Pogledaji ovo Zanimljivosti Njezina smrt ostala je obavijena bolnim spekulacijama: Potresna priča o pjevačici čije su tijelo našli u stanu