obiteljski trenuci

Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

Piše I. G., Danas @ 11:02 Celebrity komentari
Sonja Kovač Sonja Kovač Foto: Sonja Kovač/Instagram

Sonja je s partnerom Goranom i kćerkicom otputovala u Dubai te na Instagramu pokazala kako su ondje proveli kvalitetno vrijeme.

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić u podcastu ''Mame kod Lane'' progovorila o pokušajima trudnoće
''priroda je okrutna''
Splitska glumica kroz suze o majčinstvu: ''Imali smo 18 pokušaja, skoro sam izgubila sina...''
Bugarski pjevač Azis ugradio silikone u prsa
nedavno se oženio
Pjevač poznat po duetu sa Severinom ugradio silikone u prsa: ''Uskoro će biti top!''
Suprug Simone Mijoković objavu fotku iz mladosti
totalno drugačiji
Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti: "Kao u Rambu!"
Kultni "Solaris" dobio novo lice, ali ovaj put ništa nije kao prije
premijera predstave u zagrebu
Kultni "Solaris" dobio novo lice, ali ovaj put ništa nije kao prije
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
Preminuo Robert Carradine
član glumačke dinastije
Hollywood u šoku! Tragično preminuo glumac koji je obilježio jednu generaciju
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 6
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
idiličan vikend
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
''Predivan u svakom smislu''
Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili
vijesti
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Stižu supersonični projektili koji mijenjaju sve, Trump poručio: "Bit će oštro!"
UBOJICA NOSAČA AVIONA
Iran od Kine nabavlja supersonično oružje od kojeg nema obrane: "Ovo mijenja pravila igre"
show
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
zabava
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Hmm…
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
Ups!
Kamera ih uhvatila u nezgodnim trenucima, ovakav kaos nisu očekivali
tech
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
Arktička senzacija u Ligi prvaka! U mjesec dana pala tri diva, a sad su prošli u osminu finala
Hit-momčad
Najluđa priča Lige prvaka! Čudo s Arktika pomelo tri giganta u mjesec dana i igrat će osminu finala
tv
Kumovi: Trudi li se previše?
KUMOVI
Kumovi: Trudi li se previše?
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Nisu mogli ni zamisliti što je uzrok neugodnog mirisa
KUMOVI
Nisu mogli ni zamisliti što je uzrok neugodnog mirisa
putovanja
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Jelo dana
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
Novo čudo u Kini
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
novac
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Velike razlike
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
lifestyle
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
sve
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
 
