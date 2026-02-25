Sonja Kovač pokazala kako izgleda putovanje s bebom na luksuznoj destinaciji

Sonja je s partnerom Goranom i kćerkicom otputovala u Dubai te na Instagramu pokazala kako su ondje proveli kvalitetno vrijeme.
Sonja Kovač sa svojim partnerom Goranom i njihovom kćerkicom Bellom May otputovala je u Dubai, a pratiteljima na Instagramu pokazala je kako izgleda obiteljski odmor s malim djetetom, i to na jednoj od najpopularnijih svjetskih destinacija.
Na profilu je podijelila niz kadrova s putovanja, od leta avionom pa do brojnih aktivnosti u kojima su uživali. Obitelj je dane provodila na plaži kupajući se i istražujući razne sadržaje prilagođene i najmlađima.
Posjetili su i poznati Miracle Garden, oduševili se podvodnim svijetom u Dubai Aquariumu i Underwater Zoo-u, a navečer su uživali u spektakularnim Dubai fontanama.
Posebno simpatične reakcije izazvao je i "baby disco", gdje je mala mezimica uživala u glazbi i plesu.
Sonja Kovač Foto: Instagram
"Evo što sve možete raditi sa svojim bebicama u Dubaiju! Sejvaj i sheraj, nikad ne znaš kad će zatrebati, nadamo se da ćemo inspirirati nekoga od vas da putujete što više sa svojim malenima", poručila je Sonja u opisu.
Sonja Kovač na Bahamima - 9 Foto: Sonja Kovač/Instagram
Sudeći po fotografijama i videima, obitelj je maksimalno iskoristila vrijeme, a Sonja je još jednom pokazala da putovanja s djecom mogu biti nezaboravna avantura, bez obzira na njihovu dob.
Sonja Kovač na Bahamima - 3 Foto: Sonja Kovač/Instagram
OVDJE zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač, koji ima 130 kvadrata.
