Prvi televizijski nastup pjevača nakon strašne otmice u Beogradu, njegov hit sigurno znate

Nakon šokantne otmice koja je potresla regiju, makedonski pjevač Daniel Kajmakoski ponovno je stao pred kamere.

Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski u srijedu je nastupio na srpskom izboru za pjesmu Eurovizije, što je bio njegov prvi televizijski nastup nakon što je doživio dramatičnu otmicu u Beogradu.

Publika je njegov povratak na ekran pozdravila velikim aplauzom, a sve je dodatno začinio plesni ansambl koji ga je pratio na pozornici.

Kajmakoski je izveo svoju emotivnu izvedbu pjesme ''Nobody but You''.

Daniel Kajmakoski

Podsjetimo, poznati pjevač bio je u središtu šokantne scene početkom veljače kada je otet u Beogradu odmah nakon nastupa kod Beton hale.

Daniel Kajmakoski

Nepoznati počinitelji presreli su ga dok se nalazio u svom automobilu, vezali ga i prisilno ga odvezli, tražeći za otkup iznos od oko 20.000 eura.

Drama je eskalirala kada je policija krenula u filmsku potjeru, koja je završila nedaleko od Rume — gdje je Kajmakoski nađen vezan u smrskanom vozilu.

Daniel Kajmakoski

Daniel Kajmakoski

Srećom, kako su mediji izvijestili, nije bio životno ugrožen, a ubrzo je prebačen u policijske prostorije gdje je dao iskaz o traumatičnom iskustvu. Više o dramatičnoj situaciji čitajte OVDJE.

Tko je Daniel?

Daniel Kajmakoski (42) je makedonski pjevač i tekstopisac, regionalno je prepoznatljiv kao pobjednik prve sezone ''X Factor Adria'' te kao predstavnik Sjeverne Makedonije na Eurosongu 2015. u Beču. Rođen je 17. listopada 1983. u Strugi, Sjeverna Makedonija.

2015. predstavljao je Makedoniju na Euroviziji s pjesmom ''Autumn Leaves''.

Suradnja s regionalnim glazbenim imenima i nastupi diljem Balkana učinili su ga prepoznatljivim licem na glazbenoj sceni, a od showa je surađivao sa Željkom Joksimovićem.

S njim je snimio i veliki hit ''Skoplje Beograd''.

Daniel Kajmakoski i Željko Joksimović

Daniel Kajmakoski i Željko Joksimović

U braku je sa samozatajnom Marinom, a par ima dvoje djece, sina Stefana i kćer Emiliju.

