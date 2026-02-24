Grubnić raskošno obilježio poseban dan svog najvjernijeg prijatelja, pratitelji primijetili i prinovu!

Dok neki rođendane slave skromno, Marko Grubnić i ove je godine pokazao da se ljubav prema najvjernijem prijatelju obilježava spektakularno.

Poznati modni stilist i influencer Marko Grubnić još je jednom dokazao da mu je srce veliko kada su u pitanju njegovi četveronožni ljubimci.

Ovoga puta razlog za slavlje bio je itekako poseban: njegov dugogodišnji vjerni pratitelj, pomeranac Casper, proslavio je 11. rođendan.

A ako je suditi po fotografijama koje su preplavile društvene mreže, slavlje je bilo – bajkovito.

Proslava je bila tematski uređena u stilu čarobne šume (WOODLAND), s pomno biranim detaljima u zemljanim tonovima. Baloni u nijansama smeđe, bež i zelene boje savršeno su se uklopili u koncept, a poseban šarm dali su baloni u obliku šumskih životinja poput medvjeda i ježa.

U središtu pažnje bio je slavljenik Casper koji je, kao pravi mali kralj, pozirao sa zlatnom krunom na glavi. Ispred njega se nalazila torta izrađena posebno za pse, dekorirana keksićima u obliku kostiju te svjećicama s brojem jedanaest.

Uz fotografije, Grubnić je podijelio i emotivnu poruku koja je raznježila njegove pratitelje.

''Danas slavimo 11 godina najčišće, najiskrenije i bezuvjetne ljubavi. Jedanaest godina radosti koja grije dušu. Ti si svjetlo moga života, pas mojih snova, kralj moga srca i moj najbolji prijatelj zauvijek'', napisao je stilist.

U dirljivom tekstu prisjetio se i izazovnih trenutaka kroz koje su zajedno prošli, otkrivši da su vodili i najvažniju bitku – onu za Casperov život.

''Zajedno smo prošli toliko toga… pobijedili mnoge bitke, pa i onu najvažniju – onu za tvoj život. Na to sam najponosniji na svijetu. Ti si moj hrabri lav'', dodao je, nazvavši ga i anđelom sa šapama.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara podrške, a mnogi su priznali da su ih riječi posebno dirnule.

Ipak, osim raskošne dekoracije i emotivne poruke, pažnju javnosti privukao je još jedan detalj. Na pojedinim fotografijama Casperu društvo prave još dva preslatka, manja pomeranca.

Ova scena odmah je potaknula nagađanja, a mnogi su je povezali s nedavnom Grubnićevom objavom u kojoj je početkom veljače zaintrigirao pratitelje viješću o dolasku ''dugo iščekivanog dječaka'' u obitelj. Naime, Marko je nabavio još jednog ljubimca, malog Harpera. Više čitajte OVDJE.

