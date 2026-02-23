Britanija na Eurosong 2026. šalje ekscentričnog inovatora koji popravlja stare mašine i od njih stvara hitove

Velika Britanija na Eurosong 2026. u Beč šalje ekscentričnog glazbenika i izumitelja Sama Battlea čiji su neobični instrumenti i elektronički performansi već osvojili milijune gledatelja diljem svijeta.
Velika Britanija za Eurosong 2026. šalje jedno od najneobičnijih imena posljednjih godina – eksperimentalnog glazbenika Sama Battlea, poznatijeg pod umjetničkim imenom Look Mum No Computer.
BBC je sredinom veljače službeno potvrdio da će upravo on predstavljati Ujedinjeno Kraljevstvo na natjecanju koje se u svibnju održava u Beču.
Sam Battle, Look Mum No Computer - 2 Foto: Profimedia
"Smatram da je potpuno ludo što sam se upustio u ovo predivno i divlje putovanje. Oduvijek sam bio veliki obožavatelj Eurosonga i volim čarobnu radost koju donosi milijunima ljudi svake godine. Pridružiti se tom nasljeđu i nositi zastavu Ujedinjenog Kraljevstva apsolutna je čast koju shvaćam vrlo ozbiljno", izjavio je glazbenik.
Riječ je o 36-godišnjem britanskom glazbeniku, producentu i izumitelju koji je međunarodnu publiku osvojio zahvaljujući potpuno nekonvencionalnom pristupu glazbi – izrađuje vlastite sintesajzere i neobične elektroničke instrumente, a često nastupa na uređajima koje je sam konstruirao.
Dosad je napravio orgulje napravljene od Furbie igračaka, sintisajzer ugrađen u bicikl te klavijature koje bacaju plamen.
''Dugo sam radio stvarajući, pišući i producirajući vlastite vizije od nule te dokumentirajući svoj proces. U svoj nastup unijet ću svaki djelić svoje kreativnosti i jedva čekam da svi čuju i vide što smo stvorili. Nadam se da je Eurosong spreman za sintezu!'', rekao je za BBC.
Sam Battle karijeru je započeo kao frontmen indie rock benda Zibra, s kojim je 2015. nastupio na Glastonburyju. Ipak, širu prepoznatljivost stekao je solo projektom Look Mum No Computer, u kojem spaja elektroniku, DIY kulturu i performans.
Upravo ta kombinacija tehničke inovativnosti i glazbene ekscentričnosti donijela mu je veliku online publiku. Na YouTubeu i društvenim mrežama prati ga više od milijun ljudi, a njegovi videozapisi imaju desetke milijuna pregleda.
Battle je izabran internim putem, a njegova kandidatura dolazi nakon medijski popraćenog preokreta u britanskom izboru. Prema pisanju britanskih medija, prvotno odabrani izvođač navodno je povučen zbog skandala, iako BBC nije ulazio u detalje situacije. U konačnici, odluka je pala na glazbenika koji se ističe originalnošću i hrabrim pristupom.
Pjesma s kojom će nastupiti još nije službeno predstavljena, no BBC planira posebnu radijsku i digitalnu premijeru uoči natjecanja. S obzirom na njegov dosadašnji rad, može se očekivati energičan elektronički nastup s naglašenim vizualnim identitetom i, vrlo vjerojatno, barem jednim neobičnim instrumentom na pozornici.
Jedno je sigurno – britanski predstavnik 2026. neće proći nezapaženo.
Hrvatsku će predstavljati grupa Lelek s pjesmom ''Andromeda'', više pročitajte OVDJE.
