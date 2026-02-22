Nekadašnjeg kraljevskog miljenika razbjesnila deložacija iz vile, vikao je samo jedno

Princ Andrew navodno je bijesno reagirao na izbacivanje iz Royal Lodgea dok se suočava s novim optužbama i policijskom istragom.

Skandal oko Andrewa Mountbatten-Windsora, brata kralja Charlesa, ne jenjava, a novi detalji dodatno potresaju britansku monarhiju.

Prema navodima britanskih medija, bivši vojvoda od Yorka navodno je bijesno reagirao kada mu je naređeno da napusti Royal Lodge u Windsoru, rezidenciju u kojoj je desetljećima živio uz simboličnu najamninu.

"Ja sam Kraljičin drugi sin, ne možete mi to učiniti", navodno je vikao Andrew dok je pod okriljem noći početkom mjeseca napuštao raskošnu vilu s 30 soba. Odluka o iseljenju, tvrde izvori, donesena je nakon sve većeg pritiska i zabrinutosti kralja Charlesa zbog ozbiljnih optužbi koje prate njegova brata.

Andrew je ovaj tjedan uhićen pod sumnjom na zloupotrebu javne dužnosti, a istražuju se i navodi da je tijekom mandata britanskog trgovinskog izaslanika osuđenom pedofilu i trgovcu ljudima prosljeđivao osjetljive informacije. Iako je pušten nakon 11 sati ispitivanja, istraga se nastavlja, a detektivi su pretraživali njegov bivši dom u Windsoru.

Navodno nije želio napustiti imanje koje je dijelio s bivšom suprugom Sarah Ferguson te se preseliti u Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku, gdje ga je policija i uhitila. Fotografije na kojima bezbrižno jaše i pozdravlja prolaznike, prema izvorima, bile su kap koja je prelila čašu za kraljevske dužnosnike.

U međuvremenu, britanska vlada razmatra mogućnost da se Andrew, trenutno osmi u nasljednom nizu, ukloni iz linije nasljeđivanja, za što bi bio potreban zakon Parlamenta te suglasnost ostalih zemalja Commonwealtha. Članovi parlamenta pozivaju i na istragu o ulozi britanskih trgovinskih izaslanika, a pojedini zastupnici idu i korak dalje – traže da se ispita postoji li osnova za istragu zbog izdaje.

Kralj Charles poručio je kako zakon mora učiniti svoje, naglašavajući punu suradnju s policijom. Unatoč krizi, kraljevska obitelj pokušava nastaviti s javnim obvezama, pa su tako Charles i kraljica Camilla viđeni na londonskom Tjednu mode.

Podsjetimo, Andrew se iz javnog života povukao još 2019. nakon kontroverznog intervjua za BBC o svom prijateljstvu s Epsteinom. No čini se da bi najnoviji razvoj događaja mogao imati dalekosežnije posljedice, ne samo za njega osobno, već i za stabilnost same monarhije.

Prema novim informacijama, kralj Charles je saznao za poslove svog brata još 2019. godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

U vrijeme dok se obilježavala 70. godišnjica stupanja na prijestolje kraljice Elizabere, Andrewovoj žrtvi Virginiji Giuffre je uplaćeno 12 milijuna dolara za šutnju. Više o tome čitajte OVDJE.

