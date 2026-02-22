Još malo do prinove: Lana Jurčević priznala trudnički detalj s kojim će se mnoge poistovjetiti

Lana Jurčević na društvenim mrežama obrojava posljednje tjedne do dolaska druge kćeri.

Naša pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević sitno broji do rođenja druge kćeri. Nekoliko mjeseci nakon što je otkrila da je drugi puta trudna, na svojim društvenim mrežama objavljuje s kakvim se sve izazovima suočava u trudnoći.

Za najnoviju objavu u društvenim mrežama odjenula se u crni sportski kombinezon koji joj je istaknuo trudnički trbuh, na koji je dodala dugačku crnu kožnu jaknu i bordo bejzbolsku kapu. Ovom zanimljivom kombinacijom pokazala je kako joj čak ni niske temperature u veljači nisu prepreka da nosi odjeću bez rukava.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Ruben van Gucht čeka kćer s partnericom s kojom je navodno već godinama

"Meni je non stop vruće… Za to sam se dobro obukla. Al se nisam dobro obukla za WC, a trudnice znaju što to znači i zatoooo 'Kidammm na lijevooo'", napisala je Lana, otkrivši kako se nalazi u 33. tjednu trudnoće.

Ujedno je pozvala sve pratiteljice koje su također pred porodom da joj se jave, a komentara nije nedostajalo.

Lana Jurčević Foto: Instagram

Lana Jurčević - 5 Foto: In Magazin

Lana Jurčević Foto: Instagram

"28-mi tjedan. Držimo se", "32, još malooo i nama", "Ajme hvala Bogu da nisi vezana za krevet. Da je sve u redu i prekrasna si, a i sitno brojiš neka je sa srečćom", "28. tjedan, prva beba a tako ležerna i opuštena, ništa nisam pripremila", "36. tjedan i cijelu zimu u kratkim rukavima, gdje god je moguće. Gasim grijanje, otvaram prozore gdje god je moguće", "32. tjedan, nema vrućine nego smrzavanje i stalni umor jer ne mogu spavati", pišu joj pratiteljice u sličnoj situaciji.

Lana je objavila da čeka drugo dijete nedugo nakon objave nove pjesme "Dio mene", a netom uoči Božića ona i partner Filip Kratofil na gender reveal zabavi su otkrili da im u obitelj stiže druga kći.

Bila je trudna na snimanju spota, a kako su uspjeli sakriti trudnički trbuh, pogledajte OVDJE.

Kviz o Lani riješite OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Zanimljivosti Kultni glumac četvrtu sreću pronašao je sa stjuardesom, rodila mu je dijete u osmom desetljeću

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nekadašnjeg kraljevskog miljenika razbjesnila deložacija iz vile, vikao je samo jedno

Pogledaji ovo Celebrity Maja i Šime oduševljeni Gradom svjetlosti, nisu htjeli propustiti ni najveću atrakciju!