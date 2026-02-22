Dok traje kraljevska drama, Kate Middleton je viđena na važnom događaju

Kate Middleton pojavila se na ragbijaškoj utakmici u Twickenhamu samo nekoliko dana nakon uhićenja strica svog supruga, šaljući poruku stabilnosti usred velike krize monarhije.

Kate Middleton pokazala je mirnoću i dostojanstvo usred najveće krize koja je posljednjih godina potresla britansku monarhiju. Supruga britanskog prijestolonasljednika pojavila se na ragbi utakmici Engleske i Irske na stadionu Allianz u Twickenhamu, samo nekoliko dana nakon uhićenja njegovog strica Andrewa Mountbatten-Windsora.

Unatoč dramatičnim događajima koji su obilježili tjedan, uključujući 11-satno zadržavanje kraljeva brata pod sumnjom na zloupotrebu javne dužnosti, Kate je nastavila s unaprijed planiranim obvezama.

Kao pokroviteljica Engleskog ragbijaškog saveza, stigla je bodriti reprezentaciju u drugom kolu turnira Six Nations, odjevena u elegantan dugi plavi kaput i šal s obilježjima RFU-a.

Prije početka utakmice viđena je kako razgovara i smije se s ozlijeđenim igračem Finom Baxterom, a nakon poraza Engleske 42-21 od Irske posjetila je svlačionicu gdje je ohrabrila Ollieja Lawrencea, Freddieja Stewarda i Henryja Arundella. Iako rezultat nije bio na strani domaće momčadi, njezina prisutnost barem je na nekoliko trenutaka utješila igrače.

Ovo je bilo njezino prvo javno pojavljivanje nakon Andrewova uhićenja, a dolazi u trenutku kada analitičari i komentatori poručuju da upravo na Kate i princu Williamu leži ključ obnove povjerenja u monarhiju. S obzirom na to da su budući kralj i kraljica, sve je veći pritisak da definiraju smjer Tvrtke, kako glasi nadimak monarhije u medijima, u sljedećim desetljećima, osobito nakon skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom.

Kralj Charles ranije je poručio da zakon mora učiniti svoje te izrazio punu suradnju s policijom, a princ i princeza od Walesa navodno u potpunosti podržavaju tu poruku. Iako se još nisu očitovali o slučaju nakon Andrewovog uhićenja, nedavno su objavili priopćenje u kojima su izrazili potporu Epsteinovim žrtvama.

Dok se istraga protiv Andrewa nastavlja, Kate Middleton svojim je nastupom u Twickenhamu poslala jasnu poruku stabilnosti da monarhija, barem na površini, nastavlja dalje.

Prema dostupnim informacijama, kralj je još 2019. saznao za moguću Andrewovu izdaju, o čemu više čitajte OVDJE.

U danima kada su se objavljivali dokumenti, Andrewova bivša supruga Sarah Ferguson se prijavila u skupu švicarsku kliniku. Više o tome pročitajte OVDJE.

