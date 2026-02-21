Tko je Hrvatica koja je u kratkom roku na društvenim mrežama skupila više od 12,4 milijuna pregleda?

U samo nekoliko dana videozapisi Barbare Udovičić iz Rijeke prikupili su više od 12,5 milijuna pregleda, a bez savjeta i velikih obećanja okupili su zajednicu ljudi koji se prepoznaju u njezinim iskrenim pričama o bolesti, majčinstvu, razvodu i svakodnevnim životnim borbama.

U tim objavama nema savjeta ni recepata za sreću. Govori se o stvarnom životu - o bolesti, razvodu, posvojenju, majčinstvu, strahovima i umoru. O temama koje svi prepoznajemo, ali ih rijetko izgovaramo.

Barbara Udovičić - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Iza videa stoji 51-godišnja Barbara Udovičić, profesorica psihologije, magistrica ekonomije te dugogodišnja novinarka i urednica. Iako bi joj obrazovanje i iskustvo omogućili da nastupa s pozicije stručnjakinje, odlučila je krenuti drugim putem. Na njezinim profilima nema podučavanja ni uputa za "bolji život", nema motivacijskih poruka ni izgradnje osobnog brenda. Dijeli isključivo vlastita iskustva, bez ambicije da ih pretvori u univerzalne istine.

"Sve što trenutačno dijelim na društvenim mrežama proizlazi isključivo iz mog osobnog iskustva. Ne iz potrebe da nekoga učim, savjetujem ili vodim, nego iz želje da govorim iskreno o stvarima koje su se meni dogodile, onako kako sam ih ja doživjela. O bolesti, o majčinstvu, o razvodu, o posvojenju, o svakodnevnim situacijama koje svi živimo, ali ih rijetko izgovaramo naglas. Ne nudim rješenja jer ih često ni sama nemam. I ne mislim da ih uvijek trebamo imati. Čini mi se da smo postali umorni od stalnih savjeta, uputa i ideje da se moramo neprestano popravljati. Ono što ja mogu ponuditi je prostor u kojem nitko nema obavezu biti bolja verzija sebe, nego samo biti čovjek. Ako se netko u tim pričama prepozna, osjeti manje sam ili barem na trenutak osjeti olakšanje, meni je to sasvim dovoljno. Sve ostalo, uključujući brojke i preglede, doživljavam kao nešto što se dogodilo usput", poručuje Barbara.

Barbara Udovičić - 1 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Majka, novinarka i psihologinja - sve te uloge prisutne su u njezinim pričama, ali nijedna ne služi kao etiketa. Upravo zato njezin sadržaj djeluje drugačije od klasičnih influencera ili motivacijskih govornika. Ne obećava promjenu, već prepoznavanje.

