Posljednja poruka preminulog glumca upućena kćerima slama i najtvrđa srca

Glumac Eric Dane, zvijezda serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija", preminuo je u 53. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), a nekoliko dana nakon njegove smrti Netflix je objavio unaprijed snimljen, posthumni intervju koji je snažno odjeknuo u javnosti.

Pedestominutni specijal "Famous Last Words: Eric Dane" snimljen je u studenom prošle godine uz dogovor da bude emitiran tek nakon njegove smrti. U razgovoru s producentom Bradom Falchukom, Dane je govorio iz motoriziranih invalidskih kolica, vidno oslabljen bolešću. Na kraju je ostao sam pred kamerom kako bi se obratio svojim kćerima, Billie (15) i Georgiji (14).

Eric Dane sa kćerima Foto: Profimedia

"Prvo, živite sada. U sadašnjem trenutku. Godinama sam mentalno lutao, izgubljen u svojoj glavi, valjajući se u samosažaljenju, sramu i sumnji. Više ne. Zbog čistog preživljavanja, prisiljen sam ostati u sadašnjosti. Prošlost sadrži žaljenje. Budućnost ostaje nepoznata. Zato morate živjeti sada."

"Zaljubite se. Ne nužno u osobu, iako i to preporučujem. Ali zaljubite se u nešto", rekao je, objašnjavajući kako je njemu gluma bila strast koja ga je vodila kroz najmračnije dane. "Pronađite ono što vas uzbuđuje. Pronađite svoj put, svoju svrhu, svoj san. I onda krenite po to. Stvarno krenite."

Eric Dane sa kćerima Foto: Profimedia

"Mudro birajte prijatelje. Pronađite svoje ljude i dopustite im da oni pronađu vas. Najbolji od njih će vam uzvratiti, bez osuđivanja i bez pitanja."

"Borite se sa svakim djelićem svog bića i s dostojanstvom. Kada se suočite s izazovima, zdravstvenim ili drugim, borite se. Nikad ne odustajte. Borite se do posljednjeg daha. Ova bolest polako uzima moje tijelo, ali nikada neće uzeti moj duh."

Eric Dane - 7 Foto: Profimedia

"Billie i Georgia, vi ste moje srce. Vi ste moje sve. Laku noć. Volim vas. To su moje posljednje riječi."

Tijekom intervjua osvrnuo se i na odnos s Rebeccom Gayheart.

"Nikada se, do trenutka kada ovo itko bude vidio, neću zaljubiti u drugu ženu tako duboko kao što sam se zaljubio u Rebeccu", priznao je, dodavši kako mu je bolest pomogla da shvati da je "uvijek bio i više nego dovoljan".

Eric Dane - 5 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

