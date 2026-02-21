Posljednja poruka preminulog glumca upućena kćerima slama i najtvrđa srca

Eric Dane preminuo je u 53. godini od ALS-a, a u posthumno objavljenom Netflixovu intervjuu ostavio je dirljivu poruku kćerima.
Pedestominutni specijal "Famous Last Words: Eric Dane" snimljen je u studenom prošle godine uz dogovor da bude emitiran tek nakon njegove smrti. U razgovoru s producentom Bradom Falchukom, Dane je govorio iz motoriziranih invalidskih kolica, vidno oslabljen bolešću. Na kraju je ostao sam pred kamerom kako bi se obratio svojim kćerima, Billie (15) i Georgiji (14).
Foto: Profimedia
"Prvo, živite sada. U sadašnjem trenutku. Godinama sam mentalno lutao, izgubljen u svojoj glavi, valjajući se u samosažaljenju, sramu i sumnji. Više ne. Zbog čistog preživljavanja, prisiljen sam ostati u sadašnjosti. Prošlost sadrži žaljenje. Budućnost ostaje nepoznata. Zato morate živjeti sada."
"Zaljubite se. Ne nužno u osobu, iako i to preporučujem. Ali zaljubite se u nešto", rekao je, objašnjavajući kako je njemu gluma bila strast koja ga je vodila kroz najmračnije dane. "Pronađite ono što vas uzbuđuje. Pronađite svoj put, svoju svrhu, svoj san. I onda krenite po to. Stvarno krenite."
Foto: Profimedia
"Mudro birajte prijatelje. Pronađite svoje ljude i dopustite im da oni pronađu vas. Najbolji od njih će vam uzvratiti, bez osuđivanja i bez pitanja."
"Borite se sa svakim djelićem svog bića i s dostojanstvom. Kada se suočite s izazovima, zdravstvenim ili drugim, borite se. Nikad ne odustajte. Borite se do posljednjeg daha. Ova bolest polako uzima moje tijelo, ali nikada neće uzeti moj duh."
Foto: Profimedia
"Billie i Georgia, vi ste moje srce. Vi ste moje sve. Laku noć. Volim vas. To su moje posljednje riječi."
Tijekom intervjua osvrnuo se i na odnos s Rebeccom Gayheart.
"Nikada se, do trenutka kada ovo itko bude vidio, neću zaljubiti u drugu ženu tako duboko kao što sam se zaljubio u Rebeccu", priznao je, dodavši kako mu je bolest pomogla da shvati da je "uvijek bio i više nego dovoljan".
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
