Špica je ove subote bila prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve pozirao za fotografe!

Unatoč niskim temperaturama i zimskom zraku koji je štipao za obraze, gradska špica ovog je vikenda bila prepuna poznatih lica. Hladno vrijeme nije spriječilo brojne javne osobe da prošetaju središtem grada, popiju kavu na terasama i pokažu svoja pomno osmišljena zimska izdanja.

Glumci, voditelji, pjevači i influencerice iskoristili su vikend za druženje i opuštanje, a centar je na nekoliko sati postao prava modna pista. Kaputi u neutralnim tonovima, efektne bunde, visoke čizme i dizajnerske torbe dominirali su kombinacijama, dok su sunčane naočale dale dodatnu dozu glamura.

Ursa Raukar Foto: Josip Moler/Cropix

Ankica Dobric Foto: Josip Moler/Cropix

Lora Vidovic Foto: Josip Moler/Cropix

Ruzica Maurus Foto: Josip Moler/Cropix

Iako su temperature bile niske, atmosfera je bila topla i užurbana. Poznata lica rado su zastajala na kratke razgovore, razmjenjivala osmijehe s prolaznicima i uživala u ritualu koji je već godinama neizostavan dio vikend tradicije.

Filip Juricic Foto: Josip Moler/Cropix

Damir Karakas Foto: Josip Moler/Cropix

Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler/Cropix

Filip Juričić, Anica Kovačević, Lelek, Polina Guseva, Mirela Holy, Milan Lučić, Ružica Maurus i Ankica Dobrić samo su neki od poznatih lica koja su prošetala centrom.

Goran Mileusnic Foto: Josip Moler/Cropix

Ana Tenzera i Marin Deskovic Foto: Josip Moler/Cropix

A koga su još sve uhvatili fotografi, pogledajte u našoj galeriji.

