Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto

Maja Šuput i Šime Elez privukli su najviše pažnje na proslavi 56. rođendana kultnog zagrebačkog ''Discotheque Saloona'' gdje su se u društvu brojnih uzvanika pridružili slavlju koje se pamti.

Legendarni zagrebački ''Discotheque Saloon'' proslavio je svoj 56. rođendan, a fešta je okupila brojna poznata lica s domaće scene. Među uzvanicima su bili i uvijek rado viđena Maja Šuput te Šime Elez, koji su rado pozirali fotografima i družili se s gostima u odličnoj atmosferi.

Slavlje je proteklo u znaku dobre glazbe, šampanjca i emotivnih trenutaka, a poseban trenutak večeri bilo je rezanje raskošne rođendanske torte, koju su uz pljesak okupljenih zajednički prerezali domaćini i uzvanici.

Maja Šuput i Šime Elez Foto: Mia Slafhauzer/Pixsell

Maja Šuput i Šime Elez Foto: Mia Slafhauzer/Pixsell

Osim Maje i Šime, na proslavi su se pojavila i druga poznata lica iz svijeta glazbe i javnog života, potvrdivši još jednom status ''Saloona'' kao jednog od kultnih mjesta zagrebačkog noćnog života.

Proslava 56. rođendana Foto: Mia Slafhauzer/Pixsell

Tijekom večeri proglašeni su i novi kumovi kluba. Tu titulu ove su godine ponijeli Matija Vuica i Nikša Bratoš, a budući da Bratoš nije bio prisutan, nagradu je u njegovo ime preuzeo njegov sin Marko Bratoš.

Proslava 56. rođendana Foto: Mia Slafhauzer/Pixsell

Kako se rođendan kluba slavio davne 2009. godine i tko su tad bili kumovi pogledajte OVDJE.

Maja Šuput te je godine imala i smeđu kosu te šiške, kako je izgledala pogledajte OVDJE.

