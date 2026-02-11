Pogledajte kako je bilo: Maja i Šime tulumarili na 20. godišnjici braka našeg pjevača!

Sandi i Ilina Cenov proslavili su 20. godišnjicu braka uz intimnu zabavu s najbližim prijateljima, među kojima su bili Nina Badrić i Maja Šuput sa Šimom Elezom.

Sandi i Ilina Cenov obilježili su velikih 20 godina braka, a okruglu godišnjicu proslavili su u odličnoj atmosferi okruženi najbližim prijateljima. Slavljenička večer protekla je u znaku emocija, plesa i dobre zabave.

Među uzvanicima su bili i Maja Šuput sa Šimom Elezom te Nina Badrić, koji su s osmijehom i pjesmom uveličali tu posebnu večer. Maja je na svom Instagramu podijelila djelić atmosfere, objavila je dva videa sa slavlja.

Proslava obljetnice Sandija i Iline Cenov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Proslava obljetnice Sandija i Iline Cenov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Na prvom se vidi zaljubljeni par kako pleše zagrljen, ne skidajući osmijehe s lica, a na drugom su kadru Maja, Nina i Šime u opuštenom, razigranom izdanju, očito uživajući u večeri ispunjenoj smijehom i dobrom energijom.

Proslava obljetnice Sandija i Iline Cenov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Proslava obljetnice Sandija i Iline Cenov - 4 Foto: Instagram Screenshot

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram Screenshot

Par se upoznao na skijalištu Nassfeldu 2005. godine. Tri mjeseca poslije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine, a Ilina često objavi zajedničke fotografije s vjenčanja.

Sandi i Ilina Cenov Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Sandi i Ilina Cenov Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Sandi i Ilina Cenov Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Sandi i Ilina Cenov Foto: Marko Todorov/Cropix

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Dvadeset godina zajedničkog života Sandi i Ilina proslavili su na najljepši način – u krugu ljudi koji su im najbliži, uz ples, glazbu i puno ljubavi.

