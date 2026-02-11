Pretraži
objavila snimke!

Pogledajte kako je bilo: Maja i Šime tulumarili na 20. godišnjici braka našeg pjevača!

Piše E. G., Danas @ 09:01 Celebrity komentari
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram Screenshot

Sandi i Ilina Cenov proslavili su 20. godišnjicu braka uz intimnu zabavu s najbližim prijateljima, među kojima su bili Nina Badrić i Maja Šuput sa Šimom Elezom.

Grupa Joy i Lea Mijatović objavili pjesmu "U snovima"
dolaze ljepši dani
Prva pjesma nakon traumatičnog incidenta: Grupa Joy s našom pjevačicom snimila emotivni duet
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Baby Lasagna najavljuje novu pjesmu?
vrlo intrigantno
Što se krije iza misterioznih objava Baby Lasagne? "Postao sam ono što najviše mrzim!"
Milica Todorović objavila fotografiju sina i viđena prvi put nakon porođaja
dugo ga je čekala
Milica Todorović objavila prvu fotografiju sina, otkad ga je rodila, proživljava pravu muku
Sandi i Ilina Cenov proslavili 20 godina braka uz Maju Šuput, Ninu Badrić i brojne prijatelje
otkrili ih prijatelji!
Sandi Cenov okupio najdraže zbog jako važnog dana, slavilo se s poznatim Hrvatima!
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Tess Crosley privukla je pažnju paparazza u smeđem bikiniju
uživala na plaži
Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!
Bojana Gregorić Vejzović dirnula pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima
''život ponekad...''
Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba''
''Gdje je odgovornost?''
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
"ovo je domoljublje, a ne…"
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Deset mrtvih u pucnjavi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji
Užas u Kanadi
FOTO/VIDEO Masakr u školi i kući: 10 mrtvih osoba, još 25 ranjenih. Policija identificirala napadača
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
show
zdravlje
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Najveći zdravstveni izazov današnjice
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Alarmantni podaci nove studije
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
zabava
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
Što kažete?
Vozač iz Splita ostavio molbu na autu, gledatelji podijeljeni: "Sankcionirati odmah"
"U Njemačkoj bi ga pauk digao usred vožnje": Prizor iz prometa šokirao vozače
Kako je to moguće?
"U Njemačkoj bi ga pauk digao usred vožnje": Prizor iz prometa šokirao vozače
tech
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
Pohvalno
Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije
sport
Hrvatska kolonija slavi veliki uspjeh, Como je na ovo čekao 40 godina!
Baturina zabio gol
Hrvatska kolonija slavi veliki uspjeh, Como je ovo čekao 40 godina!
Championship: Leicester do 62. minute vodio 3:0 protiv Southamptona i - izgubio!
I to kod kuće
Jedan od najluđih preokreta u novijoj povijesti: Do 62. minute vodili su 3:0, a onda - potop!
tv
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
Tajne prošlosti: Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
TAJNE PROŠLOSTI
Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
Kumovi: Ništa ne ide kako treba - kakve ih još nevolje čekaju?
KUMOVI
Kumovi: Ništa ne ide kako treba - kakve ih još nevolje čekaju?
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Hit-nijansa smeđe boje kose
Daje dubinu i volumen
Halle Berry nosi boju kose koja briše godine, daje volumen i ne traži stalne odlaske frizeru
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
sve
