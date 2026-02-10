Kad kamera stane, priče ostaju: Tatjana Jurić o iskrenosti koja se ne može odglumiti

Druga sezona showa Reci tako kako je ne donosi veće zaokrete u formatu, ali donosi nešto važnije – dublje, osobnije razgovore, više emocija i osjećaj da čak i pred kamerama možemo biti takvi kakvi jesmo.

Upravo ta nenametljiva, opuštajuća atmosfera postala je zaštitni znak projekta koji Cedevita gradi kao prostor autentičnog razgovora i stvarnih emocija. Prema riječima voditeljice Tatjane Jurić, druga sezona ide dalje i dublje ponajprije zbog gostiju, njihove otvorenosti, zrelosti i spremnosti da govore iskreno.

„Mi sami smo se promijenili“, priznaje Tatjana. „Rekla bih da je kreativna ekipa, koja je od samih početaka uključena u razvoj ovog projekta, produbila poveznicu upravo međusobno. Jedni s drugima postali smo povezaniji, bolje smo se uz posao i komunikaciju, pa onda i osobno, upoznali, projekt je imao upravo razvojnu dinamiku, a temelji su bili jasno i iskreno postavljeni“, rekla je Tatjana.

Tatjana Jurić Foto: PR

Ta promjena nije zaobišla ni nju samu. Kao iskusna voditeljica, Tatjana je obje sezone analizirala s profesionalne distance, od kadriranja i rasvjete do dinamike, ali i s osobne strane sebe kao moderatora. „Vidim koliko sam ovdje i sama odlučila biti još konkretnija i otvorenija, i prema sebi i prema sugovornicima. To je to dobro što nam ovaj show donosi – potpunu autentičnost!“ rekla je.

U medijskom prostoru prepunom forme bez sadržaja, Reci tako kako je ide suprotnim putem. Umjesto brzih odgovora i ispoliranih izjava fokus je na razgovoru koji ima dubinu i ostavlja onaj feel good osjećaj koji traje i nakon što se kamera ugasi.

Tatjana Jurić Foto: PR

„Kad oko sebe okupiš pojedince koji iza sebe imaju stvarne priče, stvarne biznise te stvarna veselja, ali i strahove, i kad im pokažeš da se u svojim strahovima, nadanjima, veseljima i izazovima s kojima se nosimo ni po čemu ne razlikujemo jedni od drugih, onda se stvori čaroban trenutak koji nam donosi čistu medijsku autentičnost i iskrenost – onda govorimo točno onako kako je. Zato sam zahvalna Cedeviti, koja je prepoznala važnost ispunjavanja medijskog prostora stvarnim sadržajem“, rekla je Tatjana Jurić.

Jedna od tema koja se u drugoj sezoni neplanirano, ali često vraćala bio je odnos prema samima sebi. Razgovori su se prirodno usmjerili na mentalno zdravlje, postavljanje granica i važnost nježnosti prema sebi.

„Kao da smo ove sezone neplanirano u fokus više stavili misao da svijet oko sebe stvaramo tek kada sami sebe uvažimo“, rekla je Tatjana.

Tatjana Jurić Foto: PR

Upravo ta kombinacija smirenosti i jasnoće savršeno se uklapa u filozofiju Cedevita vitaminska voda, koji je svakodnevni podsjetnik na važnost ravnoteže, energije i dobrog osjećaja u vlastitoj koži.

U ovom formatu Tatjana nije klasična voditeljica, već ravnopravna sugovornica. Ona sluša, sudjeluje i reagira, a taj joj je pristup, priznaje, najbliži.

„Uskoro obilježavam 25 godina rada u gotovo svakodnevnom programu uživo, gotovo sam 15 godina u radijskom eteru i svakodnevno sam sugovornik svim slušateljima koji se uključuju u eter; oduvijek sam govorila kako bih željela objediniti snagu radija u televizijskim okvirima, koji bi donijeli mnoštvo sugovornika i mogućnost dubinske, iskrene interakcije, pa i sukoba mišljenja, onog zdravog, građanskog. I eto nas! Uživam!“ objasnila je Tatjana.

Takva energija prenosi se i na goste, koji se u opuštenoj atmosferi lakše otvaraju. Tatjana vjeruje da iskrenost uvijek ide u oba smjera: „Mislim da će ljudi biti iskreni prema tebi ako si i ti sam iskren i otvoren prema njima. (…) Što daješ, to i dobivaš, zar ne?“

Tatjana Jurić Foto: PR

U vremenu u kojem svi „govore iskreno“, Tatjana jasno razlikuje autentičnost od performansa. „Iskrenost i autentičnost je nešto što se jednostavno osjeća. Netko može popeglati sve u svojim objavama na mrežama, netko može propagirati što god želi na van, ali stvarno se stanje svake osobe na njoj jednostavno vidi! U njezinim očima, u njezinom ponašanju, u energiji koju odašilje. To jednostavno ne laže. Naravno, ne možemo svi svima biti sjajni. Ali sebi moramo biti što bolji da bismo takvi bili i drugima“, rekla je Tatjana.

Upravo zato ovaj format toliko rezonira s publikom. Ljudi su, kaže, umorni od folera, od lažnog sjaja i pretvaranja.

„Želimo poslati poruku da svojim stavom ne isključujemo nikoga, da naša veselja ne umanjuju drugoga i da su nam tuge svima iste. Ovo društvo tako treba iskrenost, otvorenost i odgovornost!“ naglasila je Tatjana.

Kad govori o tome što bi voljela da gledatelji ponesu sa sobom nakon gledanja nove sezone, Tatjana se vraća na ono najosnovnije – ljudskost.

Tatjana Jurić Foto: PR

„Svijest o tome da svatko od nas, kada se društvene mreže isključe ili kada se povučemo u svoj mir, ima svoje dvojbe, strahove, tuge, sreće, veselja, ushićenja. Svijest da jedni prema drugima, a osobito sami prema sebi, trebamo biti blaži. Svijest da jedino razgovorom možemo graditi bolju zajednicu“, objasnila je Tatjana.

Upravo ta kombinacija dubine i lakoće, ozbiljnosti i opuštenosti, čini Reci tako kako je formatom koji se ne gleda usput. To je show koji traži prisutnost i od onih ispred kamera i od onih ispred ekrana.

Tatjana Jurić Foto: PR

U svijetu brzih formata i površnih razgovora ovaj show ostaje rijetko mjesto fokusa, otvorenosti i autentične energije. Uz Tatjanu Jurić Reci tako kako je ne nudi gotove odgovore, nego nešto puno vrijednije, a to je dobar osjećaj da je u redu biti iskren, ranjiv i svoj.

U takvom prostoru Cedevita vitaminska voda nije samo brend, već prirodan dio atmosfere: simbol ravnoteže, energije i opuštenosti koja omogućuje da se stvari izgovore jasno i bez zadrške. Jer autentičnost, kako pokazuje i Tatjana Jurić, dolazi iz unutarnje sigurnosti s kojom možeš reći: točno tako kako je.