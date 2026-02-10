Članovi Opće opasnosti posvetili tužnu objavu preminulom kolegi: ''Uzalud sunce sja...''

Na današnji dan prije godinu dana preminuo je Slaven Živanović Žiža, dugogodišnji gitarist i član benda Opća opasnost, čijeg su se odlaska članovi benda danas emotivno prisjetili.
Na današnji dan prije godinu dana hrvatska rock scena ostala je bez jednog od svojih prepoznatljivih i voljenih glazbenika. Članovi benda Opća opasnost prisjetili su se svog prerano preminulog gitarista Slavena Živanovića Žiže, čiji odlazak i dalje snažno odjekuje među kolegama, prijateljima i brojnim obožavateljima.
Na društvenim mrežama bend je podijelio emotivnu objavu uz crno-bijelu fotografiju Žiže s pozornice, uz stihove njihove poznate pjesme ''Uzalud sunce sja''.
''Počivaj u miru, dragi naš Žiža'', poručili su članovi benda, podsjetivši koliko je njegov doprinos bio važan – ne samo za Opću opasnost, već i za cijelu domaću rock scenu.
Slaven Živanović Žiža, Opća opasnost - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Slaven Živanović Žiža Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Žiža i Pero Galić sastav su osnovali 1992. godine, a poslije su im se pridružili Igor Kolić i Silvio Soljačić na gitarama, Eugen Nemet na bubnjevima i Ivan Nol na bas-gitari.
Uz kraće diskografske stanke, Opća opasnost na hrvatskoj je glazbenoj sceni već više od 30 godina tijekom kojih su objavili nekoliko studijskih izdanja i brojne hitove koje rado pjevaju sve generacije.
Žiža je pokopan u rodnoj Županji, a tužnog ispraćaja prisjetite se OVDJE.
Pero Galić i Slaven Živanović Foto: In Magazin
Pero je nakon njegove smrti krenuo u solo-vode. Svoj razlog iznio je za IN magazin, intervju pogledajte OVDJE.
Pero Galić - 1 Foto: PR
