Na krilima Brajdi nastavio je i s drugim uspješnicama, a sad stiže i na Doru: ''Cura je najveći navijač''

S Alenom Vitasovićem i pjesmom Brajde mladi Istrijan Lima Len napravio je pravu glazbenu eksploziju, Na krilima tog hita nastavio je i s drugim uspješnicama, a sada će se prvi put predstaviti i na Dori. Kako se priprema te tko će mu biti najveći navijač, ispričao je našoj Dijani Kardum za IN magazin.

Ako pjesma kaže ''Do ljeta raketa'', onda sve mora krenuti od glave. Doslovno. Prva stanica Limi Lenu je – frizer.

''Hvata me nervoza ali znaš kakva, neka ugodna, ali ne znam što će me hvatat kad tek dođem tamo'', govori nam.

Kosa brzo raste, Dora se brzo bliži, a zahtjeva – nema.

Nakon što je osvojio srca publike pjesmama Brajde i Sad me briga ni, prvi put na Doru dolazi s Raketom. Ta pjesma nije odabrana slučajno.

''Iz razloga zato što je tematika onako malo kontroverzna ali s obzirom da sam ja lik koji se šali previše i zeza nije toliko kontoverzno'', kaže.

Na pripremama se žestoko radilo.



''Na kardiju sam radio zato što je teži onako malo nastup. Malo ću morat skakat i to i općenito da naučim motoriku tijela. Sad u zadnjih 3 tjedna ne provodim ništa, nisam bio u teretani uopće ali inače odem 3-4 puta tjedno''.

Prošla godina bila je prilično uspješna za mladog glazbenika.



''To mi je sve wow, to mi je sve novo iznenađenje jer 2025 sam izbacio, nije bilo brajdi, nije bilo hita od 12 milijuna, ali bio je album i ta pjesma sad me briga ni i s Connectom i Peconijem je bila pjesma Dođi na Jadran. Onda je bilo isto taj nastup u Areni pulskoj prije Plavog orkestra kao predgrupa. Bio je Cave romane prije Jale i Bubbe, pa Porta rata gdje sam samo ja line up'', sumirao nam je sve.



''Još uvijek mi je čudan osjećaj, još uvijek se ja probudim ujutro, što ako me netko zvao da ja se nisam javio. Osjećaj mi je isti kao prije 2 godine'', kaže nam.

Kad je frizura spremna, vrijeme je za ono bez čega Raketa ne ide – hrane. Dijete ovdje nisu tema. Jer druga obvezna stanica mu je odlazak na kebab.



''Pa volim sve, ribu recimo ne volim baš, losos ne volim, rukolu, volim sve jesti ali jedem više samo da se zasitim''.

Nekada je Lima Len ili pravim imenom Alen, pripremao pizze. Danas toga nema, ali je zato mnogo više prepoznavanja na ulici. Život mu se, kaže, potpuno promijenio.

''Na bolje a ima i nekih poteškoća, nekih stvari koje me možda malo zaljuljaju, nije baš sve savršeno''.

Koje bi bile te neke negativne stvari?

''Negativne stvari, pa ne znam evo, manje privatnosti. Nemam problem da ljudi traže slikanje, ali malo zna bit naporno kad nisi raspoložen, a moraš opet bit raspoložen''.

Potpora, ipak, stiže iz najbližeg kruga – iz rodne Galižane.



''Najveći navijač.. cura'', otkriva nam.

To je nešto novo od zadnjeg puta?

''Ups, vjerojatno da. Moja bolja polovica će biti najveća navijačica za tu Doru''.

Iako mu se snovi lagano ostvaruju, to je ipak jedna neostvarena želja.



''Neostvarena želja mi je da sinkroniziram crtiće, da budem Sid u Ledeno doba'', otkrio nam je.

Iz Galižane ravno na glazbene ljestvice – s mnogo humora i bez dijete. Lima Len i Raketa spremni su za polijetanje.

