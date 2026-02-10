Domaća glumica u teškom je razdoblju: ''Ovaj tjedan nije sjajno počeo...''

Bojana Gregorić Vejzović oglasila se emotivnom porukom koja je dirnula svoje pratitelje i otvorila teme o životnim izazovima.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović rastužila je svoje pratitelje iskrenom i emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Bez uljepšavanja i velikih riječi, Bojana je podijelila razmišljanja o teškom razdoblju kroz koje prolazi, dajući naslutiti da iza nje nije nimalo lagan tjedan.

''Težak tjedan iza mene, a niti ovaj nije sjajno počeo. S vremena na vrijeme dogodi se život koji uzdrma našu sigurnost. Ta izazovna vremena usmjere nas na dobre stvari koje nismo primjećivali. Male stvari postaju velike, ma ogromne! Život nije ukras ništavila, život trebamo koristiti za ljubav i bivanje voljenima… ustrajati… koliko god teško bilo… zar ne…'', napisala je glumica.

Objava je izazvala brojne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima pružili podršku, uputili riječi ohrabrenja i zahvalili joj na iskrenosti. Mnogi su se prepoznali u njezinim riječima, ističući koliko je važno u teškim trenucima pronaći snagu u malim stvarima i bliskim ljudima.

''Sve će proći...'', ''Da, ljubav'', ''Život je borba'', ''Da, tako je'', neki su od komentara.

Bojana je i ovoga puta pokazala koliko je autentična i hrabra u dijeljenju osobnih emocija, podsjetivši da i oni koje često gledamo s pozornice ili ekrana prolaze kroz iste životne izazove kao i svi mi.

