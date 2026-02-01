Bojana Gregorić Vejzović pohvalila se uspjehom supruga Enesa: "Svaka priča može imati divan kraj!"

Bojana Gregorić Vejzović ponosno je pratila supruga Enesa Vejzovića na dodjeli Zlatnog Studija, gdje je nagrađen za najboljeg kazališnog glumca.

Na glamuroznoj dodjeli nagrada Zlatni Studio 2026., jedna od najsjajnijih večeri domaće kazališne i televizijske scene, pažnju je plijenio glumački par Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović.

Dok je Enes odnio prestižnu statuu za najboljeg kazališnog glumca, njegova supruga Bojana nije skrivala ponos. Na Instagramu je objavila niz fotografija s događaja.

Pogledaji ovo Celebrity Ono što je naša pjevačica na špici nosila u ruci osvojilo je svu pažnju prolaznika!

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 8 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

"S dobitnikom Zlatnog Studija za najboljeg kazališnog glumc! Enes je paralelno radio na predstavi 'Sigurna kuća' i snimao seriju 'U dobru i zlu'. Satnica od 17 radnih sati rezultirala je sjajnom predstavom, odličnom serijom i bruhom... Ali svaka priča može imati divan kraj!", emotivno je napisala.

Elegantna Bojana zasjala je u bajkovitoj kombinaciji, crnoj midi suknji od tila, korzet topu s čipkastim detaljima i kratkom sako jaknicom ukrašenom raskošnim cvijetom. Look je zaokružila zlatnim štiklama i upečatljivim naušnicama u obliku latica, a osmijeh je nosila kao najljepši dodatak.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 5 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 3 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović - 2 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Rijetke zajedničke fotografije Matije Cveka sa suprugom otkrivaju koliko su zaljubljeni!

Par je na crvenom tepihu odisao skladom, a nagrada Enesu za njegov izniman rad u kazalištu bila je samo šlag na tortu uspješne večeri.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Naša glumica iz serije "U dobru i zlu" oduševila svojim pjevačkim talentom na dodjeli prestižnih nagrada!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Visoki izrez i raskošni detalji na haljini učinili su Maju Šuput zvijezdom večeri

Pogledaji ovo Celebrity Pop ikona pozirala u toplesu i sve javno objavila: "Majko moja, što je ovo?!"