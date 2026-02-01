Pop ikona pozirala u toplesu i sve javno objavila: "Majko moja, što je ovo?!"

Christina Aguilera je u Parizu privukla pažnju toples izdanjem s dijamantnom ogrlicom, istaknuvši svoje samopouzdanje i stav o prirodnom starenju.

Christina Aguilera, slavna pop pjevačica koja je nedavno navršila 45 godina, boravkom u Parizu ponovno je dospjela u središte pažnje, ovoga puta zbog odvažnih fotografija koje je podijelila na Instagramu.

Na snimkama pozira bez gornjeg dijela odjeće, noseći isključivo raskošnu dijamantnu ogrlicu modne kuće Chopard, ukrašenu s više od 50 karata dijamanata. Styling potpisuje Kris Horan, a uz objavu je Christina napisala: "Sjeverna svjetla, pariške noći."

Christina Aguilera - 1 Foto: Christina Aguilera/Instagram

Dok su neki komentatori isticali kako ovakvo izdanje "pomjera granice", brojni obožavatelji hvalili su njezinu slobodu izražavanja i izgled, poručujući da izgleda "bolje nego ikad".

"Predivna si", "Majko mila, što je ovo?!", "Toliko si seksi", pisali su pratitelji.

Christina Aguilera - 5 Foto: Christina Aguilera/Instagram

Christina Aguilera - 4 Foto: Christina Aguilera/Instagram

Christina je poznata po iskrenosti kada je riječ o tijelu, samopouzdanju i starenju, pa tako ni ovakav potez nije došao bez konteksta. Priznaje da joj je trebalo vremena da se oslobodi pritiska dijeta i standarda.

"Više ne idem na dijete. Često sam se sukobljavala sa svojim strepnjama i bila sam kritična prema sebi. Ali nikada nisam prestala tražiti nove načine da idem dalje, da stremim k nečem boljem."

Christina Aguilera - 6 Foto: Screenshot

Pjevačica je i zaštitno lice brenda Xeomin, poznatog po estetskim tretmanima poput botoksa, a u razgovoru za Allure otvoreno je govorila o važnosti prirodnog izgleda na sceni.

"Kad pjevam, emocija mora doći do izražaja i ne mogu imati ukočeno lice dok sam na pozornici. Stoga sam Xeomin smatrala najsigurnijim izborom."

Christina Aguilera - 3 Foto: Screenshot

Aguilera je majka dvoje djece i iza sebe ima višedesetljetnu uspješnu karijeru s više od 75 milijuna prodanih albuma. Time ju je 2013. uvrstio među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.

