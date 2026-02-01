Preminula unuka reperske zvijezde, imala je samo 11 mjeseci

Cori Broadus, kći Snoop Dogga, objavila je da je njezina jedanaestomjesečna kći Codi Dreaux preminula, a vijest je podijelila uz emotivnu poruku na Instagramu.

Cori Broadus, kći slavnog repera Snoop Dogga, objavila je potresnu vijest da je preminula njezina jedanaestomjesečna kći Codi Dreaux.

Tragičnu objavu 26‑godišnjakinja je podijelila u subotu, 31. siječnja, na Instagramu, uz crno‑bijelu fotografiju na kojoj u naručju drži bebu.

"U ponedjeljak sam izgubila ljubav svog života. Svoju Codi", napisala je slomljena Cori.

Od djevojčice se oglasio i njezin otac, Corin zaručnik Wayne Deuce, koji je također na Instagramu podijelio niz emotivnih objava.

"Otkad si me napustila, Codi Dreaux, tužniji sam no ikad. Ali znam da si sada mirna. Tata će te uvijek voljeti", napisao je uz fotografiju na kojoj drži kćer, dodavši kratko: "Moja bebica".

Cori je ranije otvoreno govorila o teškoj trudnoći i prijevremenom porodu. U veljači prošle godine otkrila je da je Codi rođena čak tri mjeseca ranije.

"Princeza je stigla sa šest mjeseci. Plakala sam i plakala, uspoređivala se i krivila sebe što joj nisam mogla pružiti sve što joj je trebalo. Ali bez obzira na sve, Bog mi uvijek pokaže da sam Njegovo dijete!", napisala je tada uz fotografiju bebinog stopala.

Inače, Snoopov sin Corde također je izgubio dijete svega 10 dana nakon rođenja. Više o tome pogledajte OVDJE.



