Snoop Dogga morali cenzurirati u prijenosu Zlatnih globusa, brzo se doznalo što je rekao!

Snoop Dogg ponovno je privukao pažnju javnosti – ovaj put na dodjeli Zlatnih globusa, gdje je dio njegova govora završio pod cenzurom televizijskog prijenosa.
Nagradu je imao čast uručiti Snoop Dogg, no njegov izlazak na pozornicu izazvao je više pažnje nego sama nagrada. Naime, dio njegova govora bio je cenzuriran u televizijskom prijenosu, zbog čega gledatelji nisu čuli sve što je reper rekao.
Snoop Dogg - 1 Foto: Afp
Snoop Dogg se na pozornici pojavio u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu te je odmah pozvao publiku da se malo opusti. Predstavio se na sebi svojstven način i poručio okupljenima da uživaju u večeri te da se ne shvaćaju previše ozbiljno.
"Opustite se malo. Ovo su dupli G, Zlatni globusi, a s vama je D-O-dupli-G", započeo je. "Zato uživajte, nemojte biti ukočeni! Malo se razgibajte!"
U nastavku se našalio i na račun nove kategorije, istaknuvši kako mu je nagrada za najbolji podcast posebno zanimljiva jer je, prema njegovim riječima, prije ere podcasta upravo on bio ono što su ljudi slušali u automobilima. Uz smijeh je dodao da se podcasteri nadaju kako se on neće uključiti u taj svijet, a zatim je pobjednicom proglasio Amy Poehler za njezin podcast Good Hang.
Snoop Dogg - 2 Foto: Afp
Snoop Dogg Foto: Screenshot
Neposredno prije proglašenja pobjednice, prijenos uživo nakratko je prekinut zvučnim signalom. Ipak, zahvaljujući publici u dvorani, ubrzo se doznalo što je 54-godišnji glazbenik rekao. Snoop se, u maniri koja nikoga nije iznenadila, našalio na račun konzumacije marihuane, priznajući kroz smijeh da je trenutačno poprilično napušen te da ga predugo drže na pozornici.
"I'm high as a motherfucker right now" Snoop Dogg #GoldenGlobes uncensored pic.twitter.com/PsH5y9Bi3B— Principe (@Pri_Letterman) January 12, 2026
"Trenutno sam napušen k'o zmaj. Predugo me već držite ovdje gore", rekao je kroz smijeh, a upravo je ta rečenica cenzurirana u prijenosu.
Upravo je ta izjava izrezana iz prijenosa. Iako je šala u skladu s njegovim imidžem – Snoop Dogg je poznat po otvorenom odnosu prema marihuani i vlasnik je vlastitog brenda kanabisa – televizijske kuće imaju stroga pravila kada je riječ o spominjanju droga i psovanja tijekom prijenosa uživo.
Reper, međutim, nije bio jedini čiji je govor te večeri cenzuriran. Zbog psovki su dijelovi govora izrezani i dobitnicama nagrada Teyani Taylor te Erin Doherty.
Ostale dobitnike Zlatnih globusa saznajte OVDJE.
